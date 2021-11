Nonostante il miglioramento del servizio nelle ultime settimane, un decoder per vedere DAZN è ancora ricercato da chi continua ad avere problemi con il servizio di streaming. Chi non possiede un abbonamento di rete adeguato agli standard necessari per visualizzare i contenuti live, perché magari residente in zone tecnologicamente svantaggiate, ha bisogno proprio della TV BOX DAZN da collegare al televisore per poter finalmente vedere i contenuti desiderati nella propria abitazione. A tal proposito, il costo da affrontare non è proprio esiguo e pure la disponibilità del dispositivo resta limitata.

Quanto costa il decoder per vedere DAZN

Il prezzo di DAZN TV BOX è pari a quasi 140 euro, per l’esattezza 139,99 euro (IVA inclusa), ma sono escluse le spese di spedizione da calcolare al momento della transazione. Il sito dal quale è possibile procedere alla spesa è quello raggiungibile a questo indirizzo ma va precisato quanto segue: non tutti avranno la possibilità di ottenere il loro dispositivo nell’immediato. La priorità spetta ancora a coloro che abitano nelle zone tecnologicamente svantaggiate. Inserendo il proprio indirizzo nel form presente nella pagina già indicata, ogni potenziale acquirente saprà se potrà ottenere subito il prodotto oppure dovrà attendere. I metodi di pagamento previsti sono svariati e includono le carte dei circuiti MasterCard, VISA, American Express ma anche PayPal.

Sembra ovvio ma forse è il caso di precisare comunque che nel costo del decoder per vedere DAZN non è incluso l’abbonamento al servizio di streaming. Quest’ultimo si paga a parte mensilmente e al momento ha un costo di 29,90 euro. Al momento della ricezione del decoder si potrà rapidamente procedere all’installazione del dispositivo, seguendo le istruzioni fornite nella confezione. Dopo la messa in opera del nuovo TV BOX di DAZN ogni problema dovrebbe essere superato per tutte le prossime visioni delle partite di Serie A, B e altri eventi sportivi.