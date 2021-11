Un’ennesima new entry in Grey’s Anatomy 18 è stata appena annunciata da ABC. Si tratta di Greg Tarzan Davis, che avrà un ruolo ricorrente nello storico dramma medico giunto alla sua diciottesima stagione e ormai vicino alla sua conclusione, come più volte dichiarato dalla protagonista Ellen Pompeo.

La new entry in Grey’s Anatomy 18 interpreterà Jordan Wright, ma non lo vedremo in azione nei corridoi del Grey Sloan Memorial Hospital di Seattle perché sarà uno specializzando in medicina in Minnesota. Secondo le prime informazioni diffuse da ABC, Wright presterà il volto ad un giovane dottore affascinante e sicuro di sé, sempre pronto ad affrontare nuove sfide: questa sua ambizione lo rende il tirocinante preferito del dottor Nick Marsh (l’altro nuovo acquisto della stagione, Scott Speedman). Poco altro si sa del nuovo personaggio, se non che evidentemente apparirà soltanto nelle scene ambientate in Minnesota, dove Meredith e Amelia (Caterina Scorsone) si trasferiscono settimanalmente da Seattle per partecipare ad una pionieristica ricerca sul Parkinson, con l’obittivo di concepire una terapia.

Questa new entry in Grey’s Anatomy 18 avrà a che fare con Meredith (Ellen Pompeo) quando entrambi lavoreranno su un caso. Il personaggio di Davis sarà introdotto nell’episodio in onda su ABC il 9 dicembre prossimo, poco prima della tradizionale pausa nella programmazione per il periodo natalizio.

La new entry in Grey’s Anatomy 18 è un volto noto del grande e del piccolo schermo: al cinema, di recente è apparso al fianco di Harrison Ford e Dan Stevens in The Call of the Wild e prossimamente sarà accanto a Tom Cruise in Top Gun: Maverick e Mission: Impossible 7. In tv Davis ha recitato nella serie Good Trouble di Freeform ed è stato un protagonista di puntata in All Rise.

Ultima new entry in Grey’s Anatomy 18 in ordine di tempo, Davis va ad aggiungersi a Lynn Chen, interprete della dottoressa Michelle Lin, nuovo capo della chirurgia plastica al Grey Sloan, ed E. R. Fightmaster, nei panni del primo medico non binario della serie, Kai Bartley.