Il posto di Jackson in Grey’s Anatomy sarà coperto da una new entry nella stagione 18. Si tratta di una donna, una dottoressa asiatica, già apparsa nei primi episodi in onda nelle ultime settimane su ABC e destinata a restare per tutto il resto della stagione.

La sostituta di Jackson in Grey’s Anatomy è la dottoressa Michelle Lin, nuovo capo della chirurgia plastica al Grey Sloan Memorial Hospital: ad interpretarla è Lynn Chen, i cui precedenti crediti televisivi includono Shameless, SEAL Team e The Affair. Anche nel suo caso si tratta di un nuovo volto ricorrente della serie: la notizia arriva quasi una settimana dopo l’annuncio che ER Fightmaster, interprete del primo dottore non binario della serie Kai Bartley, è una new entry ricorrente.

Nella posizione che fu di Jackson in Grey’s Anatomy, la dottoressa Lin si farà strada puntando molto sull’insegnamento pratico agli specializzandi. Nel suo primo intervento in ospedale, quando è stata autorizzata ad operare per un’emergenza pur non essendo ancora assunta, ha spiegato a Richard Webber e Miranda Bailey la sua attitudine nei confronti dei tirocinanti. Il suo carattere schietto, deciso, poco incline ai sentimentalismi, ricorda vagamente un’altra dottoressa asiatica pilastro storico di Grey’s Anatomy, Cristina Yang (Sandra Oh), uscita di scena al termine della decima stagione. Questo il discorso che le è valso l’assunzione al Grey Sloa, durante un colloquio iniziato in un ufficio e proseguito nel bel mezzo di un’operazione chirurgica.

Mi affido molto agli specializzandi perché mi aiutino con il mio carico di pazienti. Mi muovo velocemente. Insegno facendo. Non ho tempo per esaminare ogni passaggio nel dettaglio e non mi piace tenere le mani dei tirocinanti. Li coinvolgo in interventi chirurgici di alto livello e in cambio mi aspetto che anticipino la mia prossima mossa. È quello che mi serve per fare questo lavoro. E in base a quello che ho visto lì oggi, mi dispiace, ma i vostri specializzandi non sono dove ho bisogno che siano.

Le parole della sostituta di Jackson in Grey’s Anatomy hanno spinto Webber ad implementare un nuovo metodo didattico, sperimentato con successo nonostante le ritrosie di Bailey, in questa prima parte di Grey’s Anatomy 18. I nuovi episodi sono appena arrivati in Italia su Disney+.