Arriva un po’ a sorpresa un aggiornamento che, a conti fatti, apre la strada per lo sbarco dell’aggiornamento con One UI 4.0 a bordo del Samsung Galaxy S20. Dopo i tanti passi in avanti fatti dal suo successore sotto questo punto di vista, per non parlare delle continue patch messe a disposizione del top di gamma 2020, come abbiamo visto durante il mese di ottobre, occorre dunque proiettarsi in avanti. Il pacchetto software richiesto a gran voce dal pubblico, infatti, potrebbe arrivare prima del previsto.

Tempi maturi per il Samsung Galaxy S20 ed il nuovo aggiornamento One UI 4.0

Cosa sappiamo, allo stato attuale, a proposito del Samsung Galaxy S20 e del rilascio del nuovo aggiornamento caratterizzato dalla presenza di One UI 4.0? Alcune indicazioni in merito ci arrivano direttamente da SamMobile, che a sua volta cita il moderatore ufficiale del forum Samsung Members. A quanto pare, infatti, la società si sta preparando ad aprire il programma beta One UI 4.0 basato su Android 12 per i vari Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra. Al contempo, è stato confermato a proposito di One UI 3.1 con versione del firmware che termina EUI4 un elemento molto importante.

A quanto pare, infatti, questo sarà l’ultimo aggiornamento software basato sul sistema operativo Android 11 per coloro che hanno deciso di puntare sulla famiglia dei Samsung Galaxy S20. Allo stato attuale, è probabile che il colosso asiatico possa presto iniziare a reclutare beta tester per l’aggiornamento beta della One UI 4.0 per la serie Galaxy S20. A detta della fonte, è possibile sbilanciarsi anche sulle tempistiche, considerando il fatto che il programma beta potrebbe scattare ufficialmente entro la fine di novembre 2021.

Quali Paesi potranno godere di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista? Inutile dire che l’Italia verrà esclusa in questa fase, in virtù del fatto che l’aggiornamento beta One UI 4.0 per il Samsung Galaxy S20 dovrebbe scattare in mercati selezionati. Tra questi, abbiamo Cina, Germania, India, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti.