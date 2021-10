Il produttore asiatico ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di ottobre 2021 in Corea del Sud a bordo dei Samsung Galaxy S20 e Note 20 la settimana scorsa. Adesso la società sta implementando l’aggiornamento software sulle unità internazionali degli smartphone della serie dei Samsung Galaxy S20. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade è disponibile in Germania, ma più mercati verranno raggiunti molto presto (magari già dalla prossima settimana, se non alla fine di questa in corso).

I Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra hanno iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software con la versione firmware G98xxXXUBDUI5, che include la patch di sicurezza di ottobre 2021, con correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo (tutte cose che contribuiranno a migliorare l’esperienza utente). Non abbiamo a disposizione un changelog che ci permetta di capire se l’upgrade includa o meno la funzione RAM Plus, che aggiunge più memoria virtuale a smartphone e tablet Galaxy. Se dispone di un Samsung Galaxy S20 di importazione tedesca, o comunque vivete in Germania, potete provare a verificare la disponibilità dell’aggiornamento seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa‘.

Una volta disponibile, ricordate di scaricare e installare poi l’upgrade solo nel caso in cui la percentuale residua della batteria del vostro Samsung Galaxy S20 sia superiore al 50% (diversamente, potreste collegarlo alla rete elettrica, evitando che il telefono possa spegnersi durante il processo). Ancora meglio sarebbe effettuare una copia di backup dei dati presenti a bordo, da poter così ripristinare nel caso servisse (durante una qualsiasi installazione possono capitare complicazioni che costringano l’utente all’hard-reset, perdendo i propri dati non avendo a disposizione una copia di backup). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.