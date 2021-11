Tappeto rosso per Lady Gaga a Che Tempo Che Fa: la popstar tra le più versatili e influenti della sua generazione è stata annunciata con esultanza come ospite della prossima puntata da Fabio Fazio, che ne ha dato notizia via Twitter. Decisamente un colpaccio per il conduttore e il programma, sebbene maturato nell’ambito della promozione del film House of Gucci e dunque una presenza non certo disinteressata. Ma dopo Madonna, Uma Thurman, Jane Fonda e molte altre, un’altra diva arriva nel salotto di Rai3 – si presume in collegamento – per un’intervista nell’unico talk italiano, ad oggi, capace di portare star internazionali nella nostra tv.

Lady Gaga a Che Tempo Che Fa presenterà House of Gucci, lo sponsorizzatissimo film di Ridley Scott dedicato al delitto di Maurizio Gucci e alla disfunzionale famiglia di stilisti ed imprenditori della moda che ha dominato il settore per decenni. Nei panni della mandante dell’omicidio del marito, Patrizia Reggiani, c’è Stefani Germanotta, alias Lady Gaga, che ama rivendicare le sue origini italiane, ogni anno che passa sempre di più. Lo fece sul palco del suo ultimo concerto di Milano, quattro anni fa, quando ricordò i suoi bisnonni emigrati dalla Sicilia per raggiungere gli Stati Uniti. Lo ha fatto a Venezia per presentare A Star Is Born, che le è valso un Oscar per la Miglior Colonna Sonora (ma non quello per la Miglior Attrice Protagonista, cui pure era candidata). E lo fa spessissimo sui social, tra ammiccamenti continui alla sua identità di ragazza italoamericana.

Lady Gaga a Che Tempo Che Fa presenterà la sua seconda prova da attrice sul grande schermo, in un ruolo potente che l’ha profondamente scossa e in cui si è calata totalmente per nove mesi, sforzandosi anche di modificare il suo inglese per restituire quello parlato dalla Reggiani. Al suo fianco un cast stellare composto, nei ruoli principali, da Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons e Al Pacino. Il film uscirà nelle sale italiane, distribuito da Eagle Pictures, il prossimo 16 dicembre.

L’ospitata di Lady Gaga a Che Tempo Che Fa è prevista nella puntata di domenica 14 novembre, nella prima parte del talk in onda a partire dalle 20.00. Ecco il promo diffuso da Fabio Fazio.