Fabio Fazio fuori dalla Rai oppure no? Ormai da mesi si parla della possibilità che il conduttore possa partire alla volta di Discovery e dopo mille polemiche sembra davvero che tutto sia pronto per questo passaggio. Anche in questo caso non mancano le due fazioni perché se da una parte in molti puntano il dito contro la Rai e, in particolare, contro il Governo Meloni e la sua dirigenza, altri ancora sono felici di vedere Fazio in partenza.

Chi ha seguito le vicende del conduttore e di Che Tempo che Fa sa bene che spesso le critiche non sono mancate soprattutto quando Fazio ha avuto modo di occupare un posto d’onore su Rai1 con un cachet da sogno che ha indignato molti contribuenti, ma la sua partenza sarà davvero la soluzione giusta? Al momento non vi è ancora niente di certo ma sarebbe questione di ore prima che il contratto arrivi come conclusione di un corteggiamento di anni sempre rispedito al mittente.

Partito nel settembre 2003, Che Tempo che Fa ha portato personaggi di grande richiamo in tv tanto da avere poi uno spin-off di successo che ci ha tenuto compagnia in questi anni, e adesso? Dopo venti anni potrebbe calare il sipario per la gioia dei detrattori di Fabio Fazio e anche di Maurizio Crozza che potrebbe così tornare a far coppia con Fazio proprio a Discovery.

Secondo i bene informati, per far scappare Fazio Fazio non è servita un’offerta a ribasso bensì il mancato rinnovo alla scadenza del contratto, sarà tutto confermato dai fatti nei prossimi giorni in attesa della presentazione dei nuovi palinsesti? Lo scopriremo nelle prossime ore.