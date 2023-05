Ottimi ascolti per l’ultima di Che Tempo che Fa che ieri sera ha salutato il suo pubblico. Sapevamo ormai da tempo che questo momento sarebbe arrivato e così il pubblico, e non solo i fedelissimi di Fazio, si è piazzato davanti allo schermo per guardare il padrone di casa congedarsi dopo 40 anni in casa Rai. Proprio negli stessi giorni in cui anni fa stava facendo il suo provino in Rai, Fabio Fazio ha fatto la sua valigia per lasciarsi tutto alle spalle sottolineando il fatto che i ‘segnali’ che sarebbero dovuti arrivare non sono arrivati:

“Vorrei dire grazie a Luisa Bistacchio della Rai che ci ha aiutato in tutti questi anni e anche Rosanna Pastore che cura il programma, Silvia Calandrelli direttrice di Rai Cultura che in questi mesi ha cercato tenacemente di trovare una soluzione attendendo segnali da Giove e da Marte ma che non sono arrivati…”

Ecco parte del suo discorso:

“Il grazie più grande lo voglio dire al pubblico che in questi 40 anni è anche invecchiato con noi. Sono stati 40 anni bellissimi”



– Il discorso di @fabfazio sulle note di Fatalità 👏🏼 pic.twitter.com/rpso43XBZm — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 28, 2023

Il risultato dell’addio? Che tempo che fa ha portato a casa 2.772.000 spettatori con uno share del 15.6% chiudendo con il botto non solo la stagione ma anche la sua vita in Rai. Dalla prossima stagione Fabio Fazio e Luciana Littizzetto avranno modo di conquistare il pubblico del Nove ma anche la conduttrice e attrice ci ha tenuto a fare i suoi saluti al suo pubblico puntando il dito contro chi ha tarpato le ali alla loro libertà:

Ecco il suo messaggio postato sul profilo ufficiale della trasmissione: