Potrebbero essere non isolati i problemi con PEC Aruba Mail oggi 13 ottobre, considerando il fatto che diversi utenti sul web stanno segnalando l’apparizione del messaggio “errore WM-10000”. Si tratta, dunque, di una situazione differente rispetto a quella che abbiamo analizzato sulle nostre pagine poco meno di un anno fa, ma non per questo è opportuno sottovalutare il disservizio. Cerchiamo di fare chiarezza, pertanto, con le poche informazioni che risultano disponibili al momento della pubblicazione del nostro articolo.

Si riscontrano problemi con PEC Aruba Mail oggi 13 ottobre con messaggio “errore WM-10000”

Dunque, il disservizio di questo mercoledì non riguarda tanto gli admin dei siti che hanno scelto il marchio in questione, quanto la casella di posta elettronica. A dirla tutta, oltre a monitorare numeri e segnalazioni in tempo reale su Down Detector, si sa poco sul malfunzionamento di questa mattina. Qualora abbiate riscontrato problemi con PEC Aruba Mail oggi 13 ottobre con messaggio “errore WM-10000”, infatti, non potrete fare altro che attendere l’intervento da parte dei tecnici.

Non c’è una casistica tale da indicarvi una procedura da seguire. Quello che posso dirvi, al momento, è che i problemi con PEC Aruba Mail riscontrati dagli utenti questo mercoledì, tramite il messaggio “errore WM-10000”, sembrano non essere così isolati come ci si poteva aspettare in un primo momento. La speranza è che arrivi nel più breve tempo possibile un intervento risolutore, o quantomeno una comunicazione ufficiale che aiuti a comprendere cosa stia avvenendo in mattinata.

Qualora anche voi abbiate fatto i conti con problemi con PEC Aruba Mail oggi 13 ottobre con messaggio “errore WM-10000”, l’invito è lo stesso di sempre. Commentate a fine articolo, riportandoci l’esperienza che avete maturato. Magari aggiungendo qualcosina di più rispetto alle prime informazioni che abbiamo condiviso con voi stamane.