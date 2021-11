Ci sono alcuni smartphone costantemente in prima linea nel ricevere patch mensili, come nel caso del cosiddetto Samsung Galaxy S10. Nonostante si tratti di un device che inizia ad essere datato, possiamo confermare il trend che abbiamo portato alla vostra attenzione durante il mese di ottobre. Dunque, anche l’aggiornamento di novembre verrà reso disponibile su questa seria prima di device più recenti, a testimonianza del fatto che il produttore coreano abbia ancora una grande considerazione verso il top di gamma 2019.

Prime indicazioni sull’aggiornamento di novembre per il Samsung Galaxy S10

Quali sono le informazioni trapelate fino a questo momento sul Samsung Galaxy S10 e sul nuovo aggiornamento di novembre? Allo stato attuale, non credo ci siano i presupposti per aspettarsi una rivoluzione al momento dell’installazione del pacchetto software. Questo, almeno, quello che viene a galla con il report di SamMobile. Si tratta sostanzialmente della versione firmware G977BXXSBFUJ2, con patch relativa alla sicurezza mensile che risolve dozzine di vulnerabilità della privacy, senza dimenticare ovviamente la protezione dei dati degli utenti.

A detta della fonte, dovrebbe arrivare a giorni una notifica per procedere con il download del suddetto aggiornamento anche qui in Europa. Dunque, se siete ancora in possesso di un Samsung Galaxy S10, vi consiglio di tenere gli occhi aperti. Pur non introducendo nuove funzionalità, l’aggiornamento di novembre da bollettino ufficiale contiene un elevato numero di interventi, con cui ci potremo mettere alle spalle grosse minacce dal punto di vista della sicurezza.

Solo nel momento in cui un elevato numero di utenti avrà modo di testare l’aggiornamento di novembre sul proprio Samsung Galaxy S10, sapremo se ci saranno novità extra rispetto a quanto vi stiamo riportando questo venerdì. A voi è già arrivata la notifica per procedere? Fateci sapere con un commento qui di seguito.