Buone notizie per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S10, almeno per quanto riguarda la disponibilità del tanto atteso aggiornamento di sicurezza di ottobre 2021 qui in Europa. Dopo aver toccato il pacchetto software a bordo di modelli legati alle serie Galaxy Note 10, Galaxy Note 20, Galaxy S20 e Galaxy S21, possiamo estendere il discorso ad altri dispositivi. Già, perché ora l’azienda ha iniziato a distribuire l’ultima patch di sicurezza per la serie Galaxy S10 in vari paesi in tutto il mondo.

Cosa sappiamo sul nuovo aggiornamento di ottobre per il Samsung Galaxy S10

Secondo quanto riportato da Sammobile, oggi tocca concentrarsi sulla versione G97xFXXSDFUI5. Fondamentalmente, si tratta di un aggiornamento che risulta disponibile in Asia centrale e nei Paesi europei. L’ultima patch per il Galaxy S10 5G viene fornita con la versione del firmware G977BXXSAFUI5. Samsung sta attualmente implementando l’upgrade in questione a bordo dei vari Samsung Galaxy S10 5G in Austria, senza dimenticare i Paesi nordici, Svizzera e Regno Unito.

Tutti segnali, questi, che indicano un trend molto chiaro. Attraverso questi aggiornamenti, si dà continuità, dunque, al ritmo dei rilasci, dopo quello che vi abbiamo riportato il mese scorso a proposito di questo device. Scendendo maggiormente in dettagli, sappiamo che l’aggiornamento in questione porti con sé la patch di sicurezza di ottobre 2021 sulla serie dei Samsung Galaxy S10, insieme alle consuete correzioni di bug e miglioramenti della stabilità del dispositivo.

In linea di massima, sappiamo che Samsung aveva comunicato ufficialmente all’inizio di questo mese che la sua ultima patch di sicurezza avrebbe consentito agli utenti di archiviare oltre 60 vulnerabilità relative alla sicurezza dei dispositivi e alla privacy degli utenti. Discorso che naturalmente va applicato anche al Samsung Galaxy S10. Cosa ne pensate dello sviluppo software di questa serie ancora tanto popolare in Italia?