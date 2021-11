Ed Sheeran è guarito dal Covid, ed è più carico che mai. Il 24 ottobre si era scoperto positivo al Coronavirus ma non per questo aveva rinunciato a collegarsi in diretta con Fabio Fazio per l’appuntamento con Che Tempo Che Fa. Durante la quarantena ha ricevuto spesso le telefonate dell’amico e collega Elton John che si interessava del suo stato di salute. I due artisti, infatti, hanno in cantiere un singolo natalizio che presto vedrà la luce.

Ora Ed Sheeran è guarito dal Covid-19 e lo ha annunciato con gioia sui suoi canali social. Il cantautore di Halifax, ora, è pronto a partecipare all’edizione del Saturday Night Live del 6 novembre. Non è tutto, perché oltre Equals c’è di più. Il nuovo album di Ed Sheeran è uscito il 29 ottobre, e l’artista britannico ha già in mente cosa farà nei prossimi anni.

Ricordiamo che Equals è il quarto capitolo della sessione dei simboli, iniziata nel 2011 con + e continuata nel 2014 con X, nel 2017 con Divide e ferma al 2021, appunto, con l’ultima pubblicazione. Nel futuro di Ed Sheeran ci sono altri album con le simbologie. Il cantautore britannico lo ha riferito al podcast Armchair Expert: “Farò 10 album sui simboli, ma i prossimi non avranno a che fare con la matematica”. Il prossimo capitolo sarà –, e sarà una lunga sessione acustica. Potrebbe essere pronta per il 2022.

Tutto qui? No. Ed Sheeran pubblicherà anche il seguito di No. 6 Collaborations Project (2019), l’album in cui il cantautore si è affacciato agli stili degli illustri ospiti presenti nella tracklist – da Eminem a Cardi B, ma anche Bruno Mars – e non si osa troppo se si suppone la presenza di Elton John.

Ora che Ed Sheeran è guarito dal Covid-19 è ufficialmente libero dalla quarantena, per questo ironizza sui social insieme ai fan: “Se mi vedete per strada potete stare tranquilli”.