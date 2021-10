Ed Sheeran duetta con Elton John e presto potremmo vedere i risultati. È quanto rivelato dal cantautore di Equals in un’intervista rilasciata per la radio olandese NPO Radio 2.

Il progetto di Ed Sheeran ed Elton John nasce da quando sir Elton ha scoperto che il suo singolo Step Into Christmas del 1973, l’anno scorso, è arrivato per la prima volta nella Top 10 del Regno Unito. Per questo la voce di Your Song ha contattato Sheeran per fargli una proposta:

“Elton mi ha telefonato il giorno di Natale per augurarmi Buon Natale. Elton mi chiama quasi ogni giorno. Ha detto: ‘Step Into Christmas è al numero 6 in classifica! Voglio fare un’altra canzone di Natale, la farai con me?”

Sheeran racconta che in un primo momento ha temporeggiato, non sentendosi adatto al progetto. Poco dopo però ha accettato la proposta: “Oggi ci sei, domani non si sa. Perché non accettare?”. Oggi è entusiasta di questa esperienza: “Saremo solo io e lui, è magnifico”. Per il momento non è dato conoscere il titolo né la data di pubblicazione del singolo in cui Ed Sheeran duetta con Elton John, ma la novità arriverà inevitabilmente entro la fine dell’anno.

Nel frattempo c’è grande attesa per Equals, il nuovo album di Sheeran in uscita il 26 ottobre e anticipato dai singoli Bad Habits e Shivers, settima esperienza in studio dopo No.6 Collaboration Project (2019) e seguito ideale di Divide (2017). Equals sarà un grande ritorno per il cantautore di Halifax dopo la lunga pausa arrivata dopo la nascita della figlia e dopo il lungo tour mondiale.

Elton John, invece, si è trovato costretto a rinviare al 2023 il tour per un problema di salute dovuto a una caduta. Per ovviare al problema si dovrà sottoporre a un intervento. Nei suoi progetti c’è anche un duetto con Lady Gaga annunciato come un “hardcore e drum and bass estremo”. Ancora, tra i duetti eccellenti sir Elton ha collaborato con Dua Lipa nel singolo Cold Heart lanciato durante l’estate.

Il duetto tra Ed Sheeran ed Elton John è l’ennesimo ticket che sir Elton stacca a favore della scena contemporanea, scegliendo come partner in crime uno dei cantautori più influenti degli ultimi anni.