Ed Sheeran a Che Tempo Che Fa si scusa con Fabio Fazio e con i fan italiani. Avrebbe dovuto raggiungere Milano nella giornata di ieri per prendere parte al programma TV di Fazio ma è stato costretto a rimanere a casa perché risultato positivo al Coronavirus.

Ed Sheeran si è posto immediatamente in isolamento, con sua figlia, l’unica persona presente in casa nel momento in cui è risultato positivo. Positiva al Covid-19 anche la bambina mentre la mamma, la moglie di Ed Sheeran, non ha trascorso gli ultimi giorni con loro.

“Mi dispiace deludere te e i miei fan italiani, vorrei essere lì e spero di riuscire a farmi perdonare. Vi amo tutti”, le parole di Ed Sheeran in italiano all’inizio del collegamento.

Ammette di non stare molto bene ma ci ha tenuto comunque a tenere fede agli impegni presi. Ora per lui si prospettano 10 giorni di isolamento in casa, da trascorrere con la sua bambina.

Ed Sheeran sta imparando l’italiano e, come sappiamo, ha comprato casa proprio nel nostro Paese. “Adoro l’Italia e cerco di venirci il più possibile, è un luogo meraviglioso”, dice. Ma dal suo tour l’Italia è al momento esclusa. Il cantante spiega, però, che si tratta solo della prima parte dei concerti, quelli già annunciati, e che sicuramente il prossimo anno ci sarà il tempo di programmarne di nuovi, con almeno una tappa nella penisola.

Ed Sheeran a Che Tempo Che Fa avrebbe dovuto ricevere il doppio disco di platino per Bad Habits, che Fazio può consegnargli solo virtualmente. Il singolo anticipa il rilascio del nuovo disco, =, un altro simbolo matematico che porta il conduttore a chiedere all’artista, ironicamente: “Come andavi in matematica?”

C’è spazio anche per parlare dei progetti con Elton John: “Abbiamo lavorato su tre pezzi”, spiega Ed Sheeran, due dei quali sono natalizi.