Ed Sheeran positivo al Coronavirus, oggi era atteso in Italia per Che Tempo Che Fa. Che fine fa la sua partecipazione al programma TV Rai condotto da Fabio Fazio?

Tanti I fan che avevano raggiunto la città di Milano nella speranza di incontrarlo fuori gli studi televisivi; solo pochi minuti fa l’annuncio. Ed Sheeran non si presenterà. L’artista è infatti appena risultato positivo al Covid-19 e non potrà recarsi fisicamente negli studi Rai di Milano per prendere parte al programma.

Ad aggiornare i fan è lo stesso cantante, che assicura di tenere fede agli impregni presi, ma solo in collegamento da casa. In queste ore, l’artista è costretto all‘isolamento fiduciario, nel rispetto delle linee guida del governo. Spiega che non potrà entrare in contatto con nessuno e quindi non potrà rispettare gli impegni previsti in Italia e già programmati.

Non si terranno in presenza le interviste schedulate e salta anche la sua partecipazione in presenza a Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio e la Rai dovranno accontentasi di averlo in collegamento da casa, nel rispetto delle direttive anti contagio.

Per Ed Sheeran erano in programma in Italia anche un’intervista in radio sulle frequenze di RTL 102.5. Il cantante avrebbe dovuto recarsi negli studi della radio domani ma salterà anche questo appuntamento in presenza. Anche in questo caso, probabilmente l’artista recupererà il collegamento in diretta da casa.

Nel post condiviso sui social, si è scusato per l’imprevisto.

Avrebbe dovuto presentare il suo nuovo singolo, Shivers, rilasciato a settembre ad anticipazione del suo prossimo disco di inediti.