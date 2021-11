Si parla tanto del Samsung Galaxy S9 e dei prossimi risvolti in termini di sviluppo software. In realtà, la situazione è più chiara di quanto si pensi, al di là delle considerazioni che abbiamo fatto sull’argomento non molto tempo fa. Non è un caso che questo martedì si assista ad un piccolo colpo di scena, relativo alla nuovissima patch del produttore coreano. Già, perché poco fa ho appreso che il colosso asiatico abbia già avviato la distribuzione del nuovo aggiornamento di novembre per questa serie.

Prime informazioni sul Samsung Galaxy S9 con l’aggiornamento di novembre

Quali sono le indicazioni raccolte fino a questo momento sul Samsung Galaxy S9 a proposito dell’aggiornamento di novembre? Partiamo dal presupposto che si tratti di una patch per nulla scontata, se non altro perché la serie ora è destinata a ricevere upgrade su base trimestrale. Eppure abbiamo conferme in merito da SamMobile, quasi a testimoniare il fatto che si tratti di un pacchetto software importante in termini di sicurezza. Del resto, il bollettino ufficiale offre non pochi spunti in questo senso.

Allo stato attuale, dobbiamo necessariamente pensare che il nuovo software sia in grado di correggere bug generali e migliorare la stabilità del dispositivo. L’aggiornamento di novembre per la serie dei Samsung Galaxy S9 è attualmente disponibile in Paesi specifici. Tra questi abbiamo Bosnia ed Erzegovina, Germania, Italia, Kazakistan, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia. La fonte parla anche di “regione baltica”, “regione nordica” e Regno Unito.

Dunque, è probabile che i primi Samsung Galaxy S9 no brand ricevano la notifica per procedere con il download dell’aggiornamento in giornata. Qualora abbiate già provato il pacchetto software, fatecelo sapere con un commento a fine articolo, in modo da essere maggiormente allineati a questa mossa a sorpresa da parte del produttore coreano.