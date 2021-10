Arriva un contributo interessante in queste ore a proposito dei Samsung Galaxy e della frequenza con la quale alcuni device riceveranno aggiornamenti nei prossimi mesi, con un inevitabile focalizzazione sui dispositivi meno recenti come il Samsung Galaxy S9. Sostanzialmente, oggi 7 ottobre possiamo confermarvi quanto venuto a galla prima della stagione estiva, come qualcuno probabilmente ricorderà tramite il nostro ultimo articolo a tema. Cerchiamo di capire quali siano gli sviluppi sotto questo punto di vista.

Cosa possiamo aspettarci sugli aggiornamenti del Samsung Galaxy S9

Come riporta SamMobile, infatti, abbiamo una lista aggiornata di Samsung Galaxy che potranno toccare con mano upgrade mensili e trimestrali. Inutile dire che ci si concentri soprattutto sulla serie S, che resta la più popolare in Italia. Tra i modelli con patch mensili abbiamo la conferma per i vari Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G e Galaxy S10 Lite. Ovviamente, nel gruppo troviamo anche prodotti più recenti, come Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 FE e Galaxy S20 FE 5G. Il tutto, fino ad arrivare al Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra.

Restano nella lista di modelli ai quali vengono assicurati aggiornamenti quantomeno trimestrali modelli del calibro del Galaxy S8 Active, fino ad arrivare proprio al Samsung Galaxy S9 e al Galaxy S9+. Insomma, per un’altra finestra (presumibilmente fino allo scorcio iniziale del 2022) avremo patch con discreta costanza anche per questi modelli meno recenti, tra quelli che stanno stati commercializzati dal colosso coreano in questi anni.

Staremo a vedere se ci saranno colpi di scena a fine 2021 per i Samsung Galaxy S9 e per gli altri dispositivi di questo produttore meno recenti, per quanto concerne la questione degli aggiornamenti.