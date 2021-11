In queste ultime settimane WhatsApp sta applicando diversi cambiamenti volti a migliorare l’esperienza utente, con novità che riguardano non solo l’interfaccia grafica, ma anche le funzionalità di quest’app di messaggistica. Il punto principale è migliorare quanto più possibile l’aggiornamento WhatsApp e lo si fa in maniera costante per continuare a garantire un prodotto di estrema qualità.

Anticipazioni sul prossimo aggiornamento WhatsApp

Dunque, un aggiornamento WhatsApp significativo, dopo l’annuncio del blocco dell’app per alcuni device da oggi 1 novembre. Proprio per questo nelle ultime ore è stata rilasciata una nuova versione beta di WhatsApp la 2.21.22.21 per Android. Quello che emerge, stando a quanto evidenziato dai colleghi di WABetaInfo è un cambiamento lato layout nel momento in cui si apre il servizio.

Ci sarà quindi un cambiamento dell’interfaccia di WhatsApp quando si avvierà l’applicazione. Come molti sapranno, durante i giorni passati, Mark Zuckerberg ha annunciato che Facebook cambierà nome e sarà identificato come Meta. Un nome molto più breve che punto particolarmente sul Metaverso. Ciò lascia ben intendere come anche le altre piattaforme appartenenti a Facebook dovranno subire questo cambiamento, anche se chiaramente si parla solo di grafica diversa. Con la versione beta 2.21.22.21 di WhatsApp per Android, ecco che ritroviamo nel layout la dicitura “from Meta”.

Non ci sarà più la frase “from Facebook“, un piccolo cambiamento che non stravolgerà assolutamente l’app di messaggistica più famosa al mondo, ma si tratta di un passo necessario voluto da Zuckerberg. Bisogna evidenziare come, anche per quel che riguarda le impostazioni, non ritroviamo più la scritta “WhatsApp from Facebook”. Il vecchio nome del social network ideato da Zuckerberg sparirà su qualsiasi app ad esso legato, quindi tale cambiamento avverrà anche per quanto riguarda Instagram.

Attraverso questa ultima versione beta di WhatsApp per Android c’è anche un’altra novità con la correzione di un bug che riguardava nel dettaglio le reaction ai messaggi. Infatti non si ritroveranno più ad intaccare l’interfaccia delle chat, con un utilizzo molto più congeniale. Piccoli cambiamenti che di volta in volta andranno sempre più a migliorare l’aggiornamento WhatsApp.