WhatsApp è un’app di messaggistica che tende a migliorarsi costantemente con nuovi aggiornamenti in grado di apportare novità funzionali, ma anche sicurezza maggiore per i propri dati e la propria privacy. Non tutti i dispositivi però riescono a stare al passo con i tempi e si ritrovano a non essere più in grado di supportare correttamente WhatsApp.

Indicazioni finali su WhatsApp bloccato per alcuni device da domani 1 novembre

Indicazioni utili per tutti, dopo quelli presi in esame in settimana. Ecco che da domani 1 novembre molti smartphone non potranno più ritrovarsi con quest’app di messaggistica funzionante. Il motivo principale è che WhatsApp non supporterà più le versioni precedenti di Android e iOS per garantire la sicurezza dell’app e la privacy degli utenti.

Se quindi uno smartphone Android o iOS non ha un aggiornamento adeguato a supportare gli update di WhatsApp, ecco che inevitabilmente non potrà più utilizzare quest’app. La data di scadenza riguarda appunto domani 1 novembre ed ora bisogna capire quali smartphone effettivamente non saranno più in grado di poter gestire tale app di messaggistica.

Andando più nello specifico WhatsApp ha annunciato che chiunque disponga di uno smartphone che supporti il sistema operativo Android 4.1 e versioni successive ed iOS 10 e versioni successive sarà l’unico in grado di utilizzare l’app di messaggistica. Se quindi si utilizza un dispositivo con sistema operativo inferiore ad Android 4.1 o iOS 10, ecco che WhatsApp smetterà di funzionare dall’1 novembre.

Si tratta in realtà di smartphone che non sono ormai più così diffusi, quasi tutti presentano aggiornamenti piuttosto recenti dei due sistemi operativi più utilizzati in questo settore, quindi non bisogna preoccuparsi più di tanto. Chi però sa di rientrare in questa categoria, dovrà finalmente pensare di cambiare smartphone e poter puntare su un dispositivo più tecnologico che sia in grado di supportare i vari aggiornamenti di Android ed iOS.

Più nello specifico, gli utenti Android e iOS possono verificare la versione del software che stanno utilizzando accedendo alle impostazioni del telefono cellulare. Il sistema operativo che non supporterà l’app è Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 e KaiOS 2.5.0.