You 4 sarà ambientata a Parigi? A lasciarlo intendere è il finale volutamente aperto della terza stagione, con quell’ennesima ricerca della prossima vittima da perseguitare e ossessionare da parte del protagonista Joe Goldberg, ma non è detto che ci sarà una “stagione europea” come la definisce la showrunner Sera Gamble.

You 4 è stata rinnovata da Netflix alla vigilia del debutto della stagione 3, ancor prima di poterne esaminare i risultati. Al momento in Italia è la serie più vista dopo il fenomeno Squid Game, come evidentemente atteso da Netflix. Ma in cosa cambierà la prossima stagione? Quale sarà la nuova ambientazione visto che in tre capitoli ce ne sono state altrettante diverse?

Attenzione Spoiler!

You 4 potrebbe prendere le mosse dal viaggio parigino del protagonista. Il finale della terza stagione vede Joe Goldberg in fuga da Madre Linda, insopportabile sobborgo della California del Nord, dopo aver ucciso sua moglie e finto la propria stessa morte. Con un breve salto temporale, Goldberg appare in un bistrot di Parigi, dove spera di iniziare una nuova vita, l’ennesima, questa volta con la bibliotecaria Marienne di cui ritiene essere “innamorato” (qui la nostra recensione).

You 4, secondo la showrunner Sera Gamble, vedrà l’ennesima rivoluzione nell’ambientazione – dopo New York, Los Angeles e Madre Linda – ma non è detto che sia Parigi, come ha spiegato a TvLine.

Ogni stagione dello show è una situazione nuova, una nuova conversazione su “l’amore” con una L minuscola. Sarei entusiasta di fare una stagione europea. Penso che sarebbe così divertente. Una delle domande che ci poniamo sempre in questo show è: in quale gruppo di stronzi privilegiati vogliamo gettare Joe nel prossimo futuro? E ci sono un sacco di piscine non sfruttate in tutto il mondo, se esci dai confini degli Stati Uniti.

Parlando di You 4 a Cosmopolitan, la Gamble aveva escluso la possibilità di Parigi, pur confermando la volontà di sradicare nuovamente Goldberg e proiettarlo in un nuovo posto. Quel che è certo è che in You 4 lo stalker Goldberg continuerà ad essere quello di sempre: secondo il protagonista Penn Badgley non c’è speranza di redenzione per questo personaggio, nonostante l’attore provi a scherzare su un potenziale lieto fine.