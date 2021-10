Arriva una novità estremamente importante per tutti coloro che intendono passare da iPhone ad uno smartphone Android, considerando che da questo momento è possibile trasferire con maggiore facilità chat WhatsApp. L’app è in continuo aggiornamento, come vi abbiamo riportato questa mattina con un altro articolo, in merito alla questione delle emoji. Secondo le informazioni raccolte, oggi 27 ottobre potremo dire addio ad un “permesso” fino ad oggi esclusivo per i Samsung Galaxy.

Come trasferire chat WhatsApp da iPhone a smartphone Android

Quali sono le dritte che dobbiamo seguire in questo momento storico per trasferire chat WhatsApp da iPhone a smartphone Android? Partiamo dalle limitazioni. Dopo mesi di esclusiva per i Samsung Galaxy, infatti, la possibilità viene estesa anche a coloro che si ritrovano con un Pixel aggiornato ad Android 12. Inutile dire che la notizia diffonda in modo relativo la “concessione”, ma è chiaro che si tratti di uno step importante prima che un numero non indifferente di persone possa fare questo step anche qui in Italia.

Per portare a termine la procedura, al di là dei discorsi che possiamo fare al momento sui device compatibili, non dovrete fare altro che munirvi di un cavo da USB-C a Lightning, per poi collegare il vecchio iPhone al nuovo Android. A quel punto l’utente interessato ad eseguire il trasferimento delle chat WhatsApp da iPhone ad un dispositivo Android non dovrà fare altro che seguire la procedura guidata. Il tutto dovrebbe avvenire nel giro di pochi minuti, secondo quanto raccolto in mattinata.

Dunque, non resta che attendere la piena diffusione di questa funzione sugli altri smartphone Android, in attesa di capire quali saranno i prossimi step da fare per trasferire chat WhatsApp da un iPhone. Vi terremo aggiornati appena verranno fatti altri passi in avanti in questo senso.