L’inclusività passa anche per le nuove emoticon WhatsApp, almeno quelle che sono in sviluppo nell’ultima versione beta del servizio di messaggistica per device Android, etichettata come la 2.21.22.8. Ci siamo abituati ad utilizzare le note faccine dell’app con colori diversi della pelle fino a questo momento. Gli sviluppatori stanno lavorando allo step successivo, per garantire la massima rappresentatività di ogni etnia e delle loro combinazioni.

L’immagine di apertura articolo è abbastanza eloquente per capire cosa dovremmo aspettarci in futuro. Saranno introdotte delle nuove emoticon WhatsApp che rappresentano le coppie multietniche. A disposizione finora ci sono state sempre rappresentazioni di coppie della stessa etnia e dunque colore della pelle. Gli esperti stanno lavorando a quelle che potremmo definire delle soluzioni miste, tra l’altro molto in linea con la realtà dei fatti. Ogni esigenza dovrebbe trovare risposta in un futuro aggiornamento che, per il momento, è solo in fase beta.

Fa molto piacere prendere atto dello sforzo di tutto il team WhatsApp per la massima inclusione di popoli ed etnie tra le più disparate possibili. L’insegnamento della diversità di genere, sesso e razza passa di certo anche attraverso un’applicazione. Se poi pensiamo che quest’ultima è quella più utilizzata al mondo per la messaggistica istantanea, ogni sforzo in questa direzione è importante e avrà di certo i suoi effetti positivi.

Le nuove emoticon WHatsApp non arriveranno di certo prestissimo. Potrebbe anche passare qualche mese prima che le faccine multietniche vengano integrate. Nonostante il passo in avanti sia stato solo scovato nella versione Android del servizio, almeno per il momento, non ci sono dubbi sul fatto che il cambiamento importante giungerà anche per gli iPhone. Si tratterà solo di dover aspettare un po’ di più o di meno per l’implementazione specifica: magari i primi mesi del 2022 saranno decisivi in tal senso.