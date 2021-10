Bisogna prendere in considerazione alcuni problemi Clash Royale di oggi 27 ottobre, che tuttavia non sembrano riconducibili ad un preoccupante down dei server. Situazione che in qualche modo richiama quella che abbiamo trattato in passato con un altro articolo sul nostro magazine, al punto da meritarsi un approfondimento. Vediamo di capire come stiano le cose questo mercoledì, anche perché in molti non stanno tenendo in considerazione la questione della manutenzione e dell’aggiornamento in corso per il titolo.

In corso la manutenzione che determina i problemi Clash Royale per l’aggiornamento di oggi

Sostanzialmente, secondo le informazioni che ho avuto modo di raccogliere in questi minuti, dovrebbe essere in corso una banale manutenzione da parte dei tecnici. Tutto riconducibile ai problemi Clash Royale, che a loro volta si legano per forza di cose all’aggiornamento che dovrebbe arrivare già in giornata. Al momento è difficile riportarvi ulteriori dettagli, se non che la prospettiva sia quella di mettersi alle spalle le anomalie già in giornata, in seguito a quanto segnalato dal pubblico italiano.

Staremo a vedere quale sarà la normale evoluzione dei fatti nelle prossime ore. Di sicuro, nella mattinata di mercoledì sono stati registrati dei problemi Clash Royale, ma le informazioni trapelate fino a questo momento ci parlano di una situazione tutto sommato sotto controllo. Come del resto potrete osservare anche attraverso l’apposita pagina di Down Detector. Essendo tutto riconducibile ad un aggiornamento e alla relativa manutenzione con cui lo staff si sta preparando al rilascio, allora la situazione diventa più chiara.

A voi come stanno andando le cose? Riscontrate errori e problemi Clash Royale specifici? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in modo da essere costantemente sul pezzo in seguito all’aggiornamento di oggi 27 ottobre e alla relativa manutenzione.