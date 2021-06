Ci sono svariate segnalazioni, in questi minuti, a proposito di presunti problemi riguardanti i server Clash Royale. Un malfunzionamento forse prevedibile, considerando che in giornata potrebbe arrivare un aggiornamento per tutti, che in ogni caso ci costringe a tornare sull’argomento, dopo aver parlato alcuni mesi fa di novità apprezzabili per il pubblico. Va detto che si tratti di un videogioco strategico cresciuto tanto, anche qui in Italia, da un annetto a questa parte. Non a caso, in tanti sui social stanno rilasciando commenti con “non si apre“.

I problemi ai server Clash Royale forse dovuti ad un aggiornamento

Ovviamente, nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo di oggi 7 giugno non possiamo avere la certezza assoluta sull’origine dei problemi ai server Clash Royale. Resta il fatto che un aggiornamento significativo per questo gioco fosse previsto proprio in queste ore ed allo stato dei fatti, come sempre avviene in queste circostanze, è impossibile non azzardare un potenziale legame tra gli eventi. Solo nel corso delle giornata ne sapremo di più in questo senso.

Come sempre avviene in circostanze del genere, potete monitorare l’andamento dei problemi ai server Clash Royale in tempo reale su Down Detector, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dello staff. Solo così, infatti, sapremo se il malfunzionamento registrato oggi 7 giugno sia in qualche modo associabile al noto aggiornamento, oppure se tutto nasca da situazioni impreviste. Naturalmente, l’auspicio è che la situazione rientri in tempi ristretti.

Aggiornamento ore 11:20. La situazione pare essere rientrata e in questi minuti i server Clash Royale pare funzionino regolarmente. Inutile dire che il tutto sarà seguito con grande attenzione in giornata. Nel frattempo, se lo ritenete opportuno, sentitevi liberi di commentare l’articolo qui di seguito.