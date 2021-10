C’è una strada alternativa per ritrovarsi il green pass a bordo del proprio iPhone dopo aver portato a termine il download del recente aggiornamento iOS 15.1. In realtà, come i nostri lettori sanno, abbiamo iniziato ad affrontare l’argomento nella giornata di ieri con un altro articolo, evidenziando che il recente rilascio di Apple consente di avere in automatico la certificazione verde a portata di mano attraverso Wallet. Tuttavia, la funzione risulta ancora non disponibile in Italia, creando una zona grigia che in qualche modo debba essere coperta.

Come avere il green pass su iPhone con iOS 15.1 a portata di mano

Ci sono delle strade alternative per ritrovarsi il green pass su iPhone con iOS 15.1? L’aggiornamento, come accennato, non risolve il problema in Italia, ma da settimane possiamo raggiungere lo scopo seguendo altri percorsi. Il primo prevede che l’utente Apple acceda al servizio “CovidPass”, per poi scannerizzare il codice QR del certificato. In alternativa, sarà possibile procedere anche con uno screenshot o una pagina PDF con il codice QR. I dati non vengono inviati a terzi e sarà possibile personalizzare anche lo sfondo del green pass.

La seconda soluzione, ad oggi più popolare, prevede che possiate impostare il vostro green pass anche con l’app Stocard. Per chi non dovesse sapere di cosa si tratti, in questo caso siamo al cospetto di un vero e proprio contenitore di carte fedeltà che chiunque potrà utilizzare in modo rapido quando si è nei negozi. Tra le carte che rientrano in un discorso del genere abbiamo anche il green pass, a sua volta collocabile anche nel wallet. Come detto, si tratta di uno strumento particolarmente diffuso in Italia.

Insomma, in attesa che un ulteriore aggiornamento di Apple, dopo iOS 15.1, renda disponibile il green pass con Wallet per gli utenti italiani, non possiamo fare altro che prendere in esame le strade praticabili in questo particolare momento storico.