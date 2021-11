C’era molta attesa sui primi feedback relativi all’aggiornamento iOS 15.1.1, a proposito della durata della batteria. Nonostante il rilascio sia avvenuto per i soli possessori di dispositivi che appartengono alle serie degli iPhone 12 ed iPhone 13, oggi bisogna fare il punto della situazione per tutti. In attesa di nuovi upgrade da parte della mela morsicata, da estendere anche a prodotti meno recenti, è chiaro che un discorso di questo genere attiri l’attenzione anche di coloro che non sono direttamente coinvolti in uno specifico upgrade.

Analizziamo la durata della batteria con iOS 15.1.1 su iPhone 12 e 13 dopo l’aggiornamento

Dunque, in seguito al primo bilancio che abbiamo condiviso pochi giorni fa sull’aggiornamento in questione, vediamo come stanno andando le cose per iPhone 12 ed iPhone 13 sul fronte della batteria. Secondo diversi feedback raccolti in questi giorni, confermati da riscontri forniti da siti come Gottabemobile, l’autonomia dei device appena citati dovrebbe essere costante dopo il download del pacchetto software. Nessun passo in avanti, nessun passo indietro, stando alla situazione che si è venuta a configurare oggi 22 novembre.

Considerazioni che ci possono stare, sia per la diffusione limitata del suddetto aggiornamento, sia perché parliamo di una patch sulla carta secondaria, rilasciata in fretta e furia per risolvere problemi specifici registrati con le ultime due serie dei melafonini. Probabile che qualche novità più consistente, in termini di batteria, si possa avere il prossimo mese, quando passeremo da iOS 15.1.1 all’aggiornamento iOS 15.2. Lo stesso per il quale ci sono già alcune beta in fase di lavorazione.

Vedremo come andranno le cose nei prossimi giorni, tra device che dovranno stabilizzarsi ulteriormente dopo l’aggiornamento iOS 15.1.1 e le prospettive che si verranno a creare per tutti in vista dell’arrivo sulla scena di iOS 15.2. Lo scorcio finale del 2021 sarà molto interessante a tal proposito.