Bisogna prendere in esame alcune segnalazioni da parte di utenti che, in queste ore, hanno portato a termine il download dell’aggiornamento con iOS 15.1.1, a partire dalla questione di Spotify che si chiude da solo. A quanto pare, infatti, il download avvenuto nella giornata di ieri, di cui vi abbiamo parlato con un articolo specifico, crea anche qualche grattacapo. Occorre ricordare a tutti che si tratti di un upgrade messo a disposizione delle sole serie iPhone 12 ed iPhone 13, come è stato annunciato da Apple.

Focus sui problemi con iOS 15.1.1: andiamo oltre Spotify che si chiude da solo

Dunque, Spotify si chiude da solo, anche se nelle ultime ore le segnalazioni in questo senso sono calate drasticamente. Considerando il fatto che non ci siano stati interventi da parte dei tecnici, dal punto di vista degli aggiornamenti, è probabile che l’anomalia abbia preso piede sul versante server. Stando alla nota ufficiale che è stata diramata dopo l’arresto anomalo dell’app di Spotify su iOS, ho raccolto quanto segue: “Il team ha ricevuto alcuni contatti da utenti che hanno problemi con l’arresto anomalo dell’app. Sembra che questo stia accadendo sui dispositivi iOS al momento. L’anomalia è oggetto di indagine“.

Il thread ha anche chiesto a coloro che hanno riscontrato problemi di iscriversi al thread e lasciare una nota, in merito alla versione di Spotify che sta dando loro problemi. Indicando anche quale dispositivo e versione iOS utilizzano. Come accennato in precedenza, la situazione è migliorata tra la serata di giovedì e questa mattina, pur non essendo chiare le motivazioni che hanno dato vita al bug dopo il download dell’aggiornamento iOS 15.1.1. Vedremo se ne sapremo di più nelle prossime ore.

Oltre a quanto riportato, alcuni utenti hanno anche parlato di tempi di apertura delle app più lunghi dopo il download di iOS 15.1.1. A voi come stanno andando le cose con il nuovo aggiornamento? Fateci sapere qui di seguito.