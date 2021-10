Nella serata di lunedì, come era stato preannunciato a tutti gli utenti Apple, abbiamo assistito al rilascio dell’aggiornamento iOS 15.1, con diverse novità da prendere in esame oggi 26 ottobre qui in Italia. Confermando anche le indiscrezioni relative all’orario di uscita, da noi riportate circa 24 ore fa con un altro articolo, la mela morsicata ha provato a dare il proprio contributo persino sul green pass. Tuttavia, sull’argomento bisogna dare evidenza ad alcune precisazioni per il pubblico nostrano.

Tra le novità con aggiornamento iOS 15.1, serve un freno sul green pass

Sui social, ad esempio, si dà per scontato che tra le novità con aggiornamento iOS 15.1, ce ne sia una che nello specifico assicuri al pubblico Apple una vera e propria svolta sul green pass. In particolare, ho notato che sui social si dia per scontato che in seguito al download del nuovo pacchetto software si possa in qualche modo inserire lo stesso green pass su Apple Wallet. Nonostante l’aggiornamento ci garantisca una sorta di predisposizione sotto questo punto di vista, al momento la novità non risulta ancora attiva qui in Italia.

Detto questo, tra le novità più interessanti relative all’aggiornamento iOS 15.1, abbiamo senza ombra di dubbio SharePlay. Fondamentalmente, si tratta di un nuovo modo di “condividere esperienze sincronizzate in FaceTime con contenuti dall’app TV di Apple”. Oltre a quest’ultima, però, nel discorso rientrano anche Apple Music e molte app supportate da App Store. Avremo controlli condivisi ed una migliore interazioni coi partecipanti di una chiamata Facetime, visto che chiunque potrà guardare foto, navigare in rete e cooperare durante una specifica attività.

Per quanto riguarda la fotocamera, le novità dell’aggiornamento iOS 15.1 sono circoscritte ai soli top di gamma, visto che ora avremo modo di sfruttare la registrazione video in formato ProRes con iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Nei prossimi giorni, capiremo qualcosa di più sulla batteria.