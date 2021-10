Ci sono diverse novità che possiamo prendere in esame già oggi 28 ottobre, per quanto riguarda l’uscita del nuovo aggiornamento iOS 15.2. A distanza di pochi giorni dall’esordio ufficiale sul mercato di iOS 15.1, di cui vi abbiamo parlato con un articolo specifico in settimana, dunque, occorre proiettarsi in avanti per capire in quale direzione si stia andando. Lo sviluppo software di Apple non conosce sosta e allo stato attuale possiamo fare un punto della situazione preliminare per il pubblico italiano.

Quali sono le novità previste con l’uscita dell’aggiornamento iOS 15.2

Provando a tracciare una prima linea, dunque, quali sono esattamente le novità che allo stato attuale sono previste con l’uscita dell’aggiornamento iOS 15.2? Secondo le informazioni raccolte fino a questo momento, possiamo dire che le prime beta di iOS 15.2 e iPadOS 15.2 messe a disposizione degli sviluppatori a scopo di test nel corso delle ultime ore, ci forniscano alcuni indizi chiari. Abbiamo a che fare con un aggiornamento che aggiunge le funzionalità promesse da iOS 15, come nel caso di App Privacy Report.

Per farvela breve, nel tentativo di capire cosa cambierà nel pratico tramite l’aggiornamento iOS 15.2, potremmo dire che il cosiddetto rapporto sulla privacy delle app è una delle aggiunte iOS 15‌ che Apple ha mostrato per la prima volta nel corso di un evento come il WWDC. Si tratta di una nuova funzionalità per la privacy concepita per consentire agli utenti di vedere la frequenza con cui le app hanno avuto accesso alle loro informazioni sensibili. In questo modo, tutti avranno maggiore consapevolezza di quello che sta succedendo.

Il raggio d’azione della funzione, una volta installato l’aggiornamento iOS 15.2, coinvolge elementi come la posizione, foto, fotocamera, microfono e contatti cui è stato dato accesso a specifiche app nel corso degli ultimi sette giorni. Dunque, un motivo in più per attendere l’uscita del pacchetto software.