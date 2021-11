Da alcune ore a questa parte risulta in uscita anche in Italia il nuovo aggiornamento iOS 15.1.1, considerando il fatto che nella serata di mercoledì Apple ha avviato un po’ a sorpresa la distribuzione del nuovo pacchetto software. Inevitabile chiedersi quali siano le novità contenute al suo interno, se pensiamo al fatto che di recente ci siamo concentrati quasi esclusivamente su iOS 15.2. Vedere per credere il nostro ultimo pezzo sulla beta 3, in attesa che possa esordire sul mercato la versione stabile e definitiva del tanto atteso upgrade.

Già in uscita l’aggiornamento iOS 15.1.1: le novità trapelate finora

Analizzando in modo più dettagliato le caratteristiche del nuovo firmware, bisogna partire dal presupposto che, come sempre, l’aggiornamento iOS 15.1.1 possa essere scaricato gratuitamente e il software è disponibile su tutti i dispositivi compatibili via OTA. Tutti dovrebbero ritrovarsi con l’apposita notifica, ma nel caso è possibile accedere alle Impostazioni, per poi recarsi nel menù “Generali” e in “Aggiornamento software”. Passiamo a questo punto alle novità incluse al suo interno.

Stando al changelog che è stato fornito da Apple, pare che attraverso iOS 15.1.1 dovremmo andare incontro ad un deciso miglioramento per quanto concerne le prestazioni dei dispositivi, soprattutto in relazione al bug dell’interruzione delle chiamate sui dispositivo iPhone 12 e 13. Per farvela breve, tutti coloro che hanno riscontrato l’anomalia delle chiamate interrotte dovrebbero vedere miglioramenti dopo aver installato l’aggiornamento, stando a quanto riportato dal colosso americano.

Secondo quanto emerso in mattinata, pare che l’aggiornamento iOS 15.1.1 sia disponibile solo per i dispositivi delle famiglie ‌iPhone 12‌ e iPhone 13, inclusi i modelli Pro, motivo per il quale gli utenti con altri dispositivi non dovrebbero ricevere l’upgrade. Staremo a vedere se i riscontri del pubblico faranno emergere qualche novità extra, ma soprattutto gli eventuali effetti sulla durata della batteria dopo il download.