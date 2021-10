Bisogna soffermarsi oggi 25 ottobre sul nuovo aggiornamento appena messo a disposizione degli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S21, considerando il fatto che possiamo toccare con mano in anteprima assoluta la patch relativa al mese di novembre. Se da un lato vanno avanti i lavori per distribuire nel più breve tempo possibile il pacchetto software stabile e definitivo con One UI 4.0, come vi abbiamo riportato con un altro articolo, non bisogna dimenticare la stretta attualità.

Cosa succede ai Samsung Galaxy S21 con l’aggiornamento di novembre

Quali sono le novità che entrano in gioco per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S21, tramite l’aggiornamento di novembre? Spunti in merito, come sempre, ci arrivano da SamMobile. Si tratta del firmware G99xBXXS3AUJ7, che attualmente pare essere in fase di lancio in Germania, ma prevediamo che più mercati europei possano portare a termine il suo download nei prossimi giorni. Allo stesso tempo, i mercati asiatici, africani, nordamericani e latinoamericani potrebbero ricevere l’aggiornamento entro la prima metà del prossimo mese.

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non abbiamo ancora un registro delle modifiche ufficiale per l’aggiornamento di novembre, ma tutti si aspettano che risolva diverse vulnerabilità relative alla sicurezza dei dati e alla privacy degli utenti. Come avviene ogni mese con il produttore coreano. Potrebbe anche includere miglioramenti della stabilità del dispositivo e correzioni di bug generali, ma difficilmente sul Samsung Galaxy S21 toccheremo con mano ulteriori funzioni.

Quelle, infatti, arriveranno con ogni probabilità solo attraverso la diffusione dell’aggiornamento contenente One UI 4.0. Non resta che attendere l’arrivo della notifica per procedere con il download della patch di novembre anche sui Samsung Galaxy S21 in commercio in Italia, secondo le informazioni trapelate in queste ore. Che idea vi siete fatti sotto questo punto di vista?