Tutto sta andando nella direzione sperata: chi attende con ansia la One UI 4.0 e dunque Android 12 su Samsung Galaxy S21, avrà il piacere di ascoltare che la terza beta dell’update è in distribuzione proprio in queste ore. Il firmware sperimentale ha fatto la sua prima comparsa in Sud Corea e potrebbe essere presto distribuito anche altrove.

Il nuovo aggiornamento sembrerebbe essere abbastanza corposo perché con qualche novità di rilievo rispetto alla build precedente. Sul fronte dei problemi sono stati risolti alcuni errori che affliggevano l’assistente vocale Bixby ma pure qualche bug di troppo riscontrato nella tastiera e nell’interfaccia grafica. Per quanto riguarda le novità, invece, è l’app Meteo ad aver subito un completo restyling con una nuova grafica e delle rinnovate informazione. Proprio per lo strumento essenziale che tutti siamo abituati a consultare spesso, è giunto anche un cambiamento di non poco conto. Come promesso dal produttore, sembrerebbero essere stata cancellata la presenza degli annunci pubblicitari.

Considerato l’intenso lavoro degli sviluppatori già portato a termine fino a questo momento, cosa dire del lancio effettivo della One Ui 4.0 in abbinamento ad Android 12 su Samsung Galaxy S21 in via definitiva? Mancano sempre all’appello indicazioni puntuali ma come ricordato pure in un precedente approfondimento non ci sono dubbi sul fatto che il corposo update arriverà entro la fine dell’anno. Se la fase di test procederà senza particolari intoppi, come accaduto finora, c’è pure la speranza che l’attualizzazione software giunga a destinazione prima delle feste natalizie, magati entro i primi giorni di dicembre.

All’attuale beta 3 per i top di gamma seguirà almeno un altro (se non due firmware sperimentali). Come risaputo, l’Italia non partecipa alla fase di test per la One Ui 4.0 e Android 12 su Samsung Galaxy S21: bisognerà solo attendere l’update finale e definitivo dalle nostre parti, meglio armarsi di pazienza.