Ci sono come sempre alcune linee guida da sempre utili per il pubblico Apple, che possiamo applicare anche all’uscita dell’aggiornamento iOS 15.1 qui in Italia. Come sanno tanti possessori di un iPhone compatibile con il pacchetto software, l’appuntamento è in programma domani 25 ottobre. Salvo imprevisti ed eccessivo intasamento dei server, dunque, tutti potranno procedere con la sua installazione nella serata di lunedì, con alcuni consigli che potrebbero farvi arrivare pronti al momento della verità.

Tutto quello che dobbiamo sapere prima dell’uscita dell’aggiornamento iOS 15.1 su iPhone

In passato, sul nostro magazine, abbiamo già fornito indicazioni simili. Con l’imminente uscita dell’aggiornamento iOS 15.1, tuttavia, riprendere l’argomento potrebbe essere cosa utile per tutti. Come sempre avviene in queste circostanze, il primo step da fare è liberare memoria all’interno del vostro iPhone. Iniziate con la rimozione di app inutili e magari pesanti, oltre a contenuti multimediali di cui potete fare tranquillamente a meno. Non sarà pesante come iOS 15, ma anche il download di iOS 15.1 sarà molto più agevole seguendo questo banale suggerimento.

Oltre a procedere con un backup, consiglio vivamente a tutti di procedere nel frattempo con l’aggiornamento delle applicazioni che avete installato finora, in modo tale da evitare potenziali conflitti o intoppi una volta installato il nuovo upgrade di Apple. Con il trascorrere degli anni, questa esigenza è diventata sempre più significativa. Per il resto, come al solito suggerisco di avere il device con carica non inferiore al 50% e di appoggiarvi ad una connessione WiFi stabile prima di avviare il download.

Seguendo queste semplici linee guida, non dovreste andare incontro ad imprevisti installando l’aggiornamento iOS 15.1. Al più, potreste attendere qualche ora in più, in attesa di imbattervi nei primi commenti di coloro che installeranno il firmware. Fateci sapere se avete altro da aggiungere rispetto a quanto riportato questa mattina.