L’uscita iOS 15 è sempre più vicina: secondo l’ultima indiscrezione, la nuova major-release dell’OS mobile di Apple potrebbe raggiungere i dispositivi compatibili (cliccate qui per prendere visione della lista dei papabili terminali che riceveranno l’agognato aggiornamento) già mercoledì 15 settembre, anche se resta comunque in piedi la possibilità venga rilasciato subito dopo la chiusura del keynote di domani, martedì 14 settembre (evento a margine del quale saranno presentati i nuovi iPhone 13).

La cosa migliore da fare è portarsi avanti con il lavoro e prepararsi all’uscita iOS 15 fin da subito (del resto, la distribuzione è praticamente dietro l’angolo). Innanzitutto, abbiate cura di liberare spazio in memoria da file ed applicazioni superflue, che magari non utilizzate più da chissà quanto tempo. Dovete fare in modo di far respirare il più possibile il vostro dispositivo, così da accogliere al meglio l’uscita iOS 15, permettendogli di girare senza intoppi (sono sufficienti quei 2 o 3GB di spazio in più, non crediate di dover cancellare troppo di più, anche se fareste comunque bene a farlo).

Fatto questo, procedete ad aggiornare le applicazioni rimaste all’ultima versione disponibili, così da evitare possibili conflitti con l’ultima major-release. Dopo di che, sarebbe saggio conservare una copia di backup dei vostri dati (l’upgrade non li cancellerà, ma, non potendo prevedere quel che potrebbe accadere durante l’installazione, resta buona norma premunirsi). Infine, una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità di iOS 15, abbiate cura che la percentuale di carica residua del dispositivo sia superiore al 50% prima di procedere (bisogna evitare che si spenga durante il processo): diversamente, collegatelo alla rete elettrica e fate partire l’aggiornamento. Fondamentalmente, questo è tutto quello che dovete fare per assicurarvi un aggiornamento degno di questo nome. Speriamo di essere stati abbastanza chiari, restando a disposizione per qualsiasi domanda attraverso il box dei commenti in basso.