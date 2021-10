In tanti si pongono ancora oggi domande sul corretto funzionamento di DAZN, in particolari su quanti dispositivi si possa guardare contemporaneamente una partita molto attesa come Inter-Juventus. Una questione simile rispetto a quella che abbiamo preso in esame pochi giorni fa sul nostro magazine con Amazon Prime Video, in occasione della sfida di Champions League tra lo Zenit e la stessa Juventus. Situazione tutto sommato simile, stando alle informazioni che oggi vogliamo condividere con voi.

Con quanti dispositivi posso guardare contemporaneamente Inter-Juventus su DAZN

Se vi state chiedendo come sfruttare al massimo il vostro abbonamento DAZN ed in particolare su quanti dispositivi sia possibile guardare contemporaneamente Inter-Juventus, è opportuno tenere a mente alcuni concetti fondamentali. Come accennato, la situazione è simile a quella di Amazon Prime Video, in quanto potrete godervi il derby d’Italia su due device nello stesso momento con un unico abbonamento. Anche in mobilità, a differenza di quanto avviene invece con SkyGo.

Le politiche interne di Sky, infatti, prevedono che l’abbonato possa guardare l’evento in tv e al massimo con un dispositivo compatibile. In mobilità, invece, non potremo andare oltre il singolo device loggato alla piattaforma. Dunque, sotto questo punto di vista DAZN, insieme ad Amazon Prime Video, assicura un valore aggiunto non di poco conto per i propri abbonati. A prescindere da tutti i discorsi che ancora oggi si possono fare sui problemi tecnici riscontrati da diversi utenti nelle prime giornata di Serie A.

Qualora vi siate chiedi di recente su quanti dispositivi si possa guardare contemporaneamente Inter-Juventus con il proprio abbonamento DAZN, ora dovreste avere le idee più chiare. Due prodotti agganciati e fino a sei device registrati tra i quali scegliere. Qualora doveste avere dubbi in merito, in vista della partita di stasera, non esitate a commentare il nostro articolo di oggi.