Arriva un’altra giornata di Champions League e tocca chiedersi nuovamente su quanti dispositivi sia possibile guardare contemporaneamente Zenit-Juventus con Amazon Prime Video. Anche questa settimana, infatti, la partita scelta dalla piattaforma riguarda i bianconeri, nonostante la sfida dell’Old Trafford tra il Manchester United e l’Atalanta di Gasperini sia molto affascinante sotto tanti punti di vista. Dopo l’analisi fatta a cavallo della partita tra i bianconeri ed il Chelsea, come vi abbiamo riportato tre settimane fa, tocca tornare sul tema quest’oggi.

Dritte su quanti dispositivi si possano usare contemporaneamente per Zenit-Juventus con Amazon Prime Video

In un contesto del genere, diventa importante accedere nella pagina di assistenza di Amazon Prime Video, per mettere a fuoco una serie di nozioni su quanti dispositivi si possano usare contemporaneamente per Zenit-Juventus con Amazon Prime Video. Ancora oggi, infatti, notiamo che si faccia molta confusione sull’argomento. Qualche fonte afferma che non sia possibile utilizzare lo stesso account su più device. Un po’ come avviene con SkyGo, insomma, considerando che in questo caso, oltre a Sky in tv, non si possa andare oltre una riproduzione “mobile”.

Anche con tv e decoder spento, Sky non consente la visione simultanea su due prodotti esterni per intenderci. Una convinzione che in tanti hanno anche con Amazon Prime Video. In realtà, qui il discorso è differente, perché senza avviare l’app dalla tv, potrete comunque godervi la Champions League senza troppe pressioni. Vi state chiedendo su quanti dispositivi si possa guardare contemporaneamente Zenit-Juventus? La risposta è due, senza limiti specifici, come quelli menzionati in precedenza.

Ovviamente i vostri device dovranno essere compatibili, senza dimenticare che le partite in programma su Amazon Prime Video siano in esclusiva. Dunque, oltre a valutare su quanti dispositivi potrete gustarvi Zenit-Juventus contemporaneamente, fate molta attenzione anche ad altri aspetti legati alla piattaforma.