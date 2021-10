Quando sarà il momento dell’aggiornamento Android 12 sui Samsung? La domanda è d’obbligo all’indomani del rilascio della nuova versione del sistema operativo per i Google Pixel da parte di Mountain View. Il produttore sudcoreano sta lavorando da tempo all’integrazione software, almeno sulla sua attuale ammiraglia Samsung Galaxy S21. Sulla base dei progressi finora raggiunti e pure prendendo a riferimento quanto accaduto negli anni passati, possiamo ipotizzare quali saranno i tempi di rilascio oltre che i sicuri device che faranno il grande passo.

In via ufficiosa, nei giorni scorsi, è stato confermato che l’aggiornamento Android 12 su Samsung Galaxy S21 arriverà per dicembre, dunque prima della fine dell’anno. La notizia è stata fornita in un forum di supporto del brand attraverso un moderatore. Manca l’ufficialità della notizia ma la tempistica è più che verosimile, considerando che rispecchierebbe in tutto e per tutto lo stesso passaggio di 1 anno fa di Android 11 per Samsung Galaxy S21 e considerando pure la seconda beta dell’update da tempo in esecuzione. Nella stessa fascia temporale, si dovrebbe procedere per i recenti Samsung Galaxy Fold e Galaxy Z Flip.

Quasi in contemporanea con il Samsung Galaxy S21 ma probabilmente tra fine dicembre prossimo e poi gennaio, ci sarebbero da attualizzare alla stessa versione software i Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra e Galaxy S20 FE ma pure i phablet Note 20. più in avanti ma si certo entro la primavera prossima sarebbe il momento del rilascio anche per tutta la serie Galaxy S10. Appaiati a questi ultimi telefoni dovrebbero pure esserci i Note 10.

A quando l’aggiornamento Android 12 sui Samsung Galaxy A? Per questi ultimi i tempi di rilascio potrebbero essere posticipati nel 2022 inoltrato, in un range temporale probabilmente collocato tra primavera ed estate. Vedremo se tutte le attuali previsioni saranno confermate dai fatti.