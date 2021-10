Un importante spoiler su Meredith in Grey’s Anatomy 18 è arrivato dalla meno titolata a riferire anticipazioni sulla trama dello show: la protagonista e produttrice esecutiva Ellen Pompeo, solitamente tenuta al riserbo sulle storyline della serie, stavolta ha anticipato una svolta piuttosto importante per il suo personaggio.

Il futuro di Meredith in Grey’s Anatomy 18 sarà segnato da un nuovo corso professionale e questo era abbastanza chiaro dopo che Grey ha accettato il lavoro di ricerca sul Parkinson in Minnesota, in cui si impegnerà con Amelia e il dottor Alan Hamilton (la new entry Peter Gallagher) che le ha proposto il rivoluzionario progetto. Questa scelta la porterà a cambiare settore: da chirurgo generale tornerà a lavorare in neurochirurgia, quello che era il suo primo obiettivo durante i primi anni al Grey Sloan e che rappresenta ora l’ennesimo omaggio alla memoria di Derek Shepherd.

Meredith in Grey’s Anatomy 18 tornerà al primo amore, la neurochirurgia, che aveva abbandonato per onorare il ricordo di sua madre, il chirurgo generale Ellis Grey, e valorizzare il retaggio che aveva ereditato da lei. Ora, anticipa Pompeo nel suo podcast Tell Me with Ellen Pompeo, è il momento di un cambiamento radicale per la carriera del suo personaggio.

In Grey’s Anatomy nel corso di questa stagione – e qui sto dando uno spoiler – Meredith cambierà la sua specialità e tornerà a neurochirurgia, perché vogliamo affrontare queste scoperte che dimostrano che il nostro microbioma e il nostro intestino, il nostro secondo cervello, sono importanti quanto il nostro primo cervello, e dovremmo iniziare a trattarli come tali. Quindi questa sarà la mia trama in questa stagione, e ne sono assolutamente affascinata, direi piuttosto entusiasta.

Questa novità per Meredith in Grey’s Anatomy 18 può essere considerata un ulteriore omaggio al personaggio di Derek, già tornato in scena nella stagione 18: i fan di lunga data ricorderanno che la prima preferenza di Grey sul percorso di specializzazione era proprio neurochirurgia – anche per la possibilità di lavorare fianco a fianco con il già rinomato dottor Shepherd – ma dopo essere stata sorpresa a manomettere la ricerca di suo marito sull’Alzheimer per favorire la moglie di Richard, affrontò un periodo di crisi al termine del quale decise di puntare sulla chirurgia generale, anche su consiglio del suo mentore Webber. Questa nuova trama potrebbe portare Grey a nuovi premi e riconoscimenti e forse alla chiusura definitiva della serie, ormai annunciata da tempo come imminente da Pompeo.