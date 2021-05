Oggi se non ti propongono un podcast non sei nessuno. La nuova moda che dilaga nell’universo dell’editoria online e dei content creator ha raggiunto anche una star tv da 20 milioni a stagione come Ellen Pompeo, che condurrà la serie – dal titolo per nulla autoreferenziale – Tell Me with Ellen Pompeo.

L’attrice che ha passato metà della sua carriera nei panni di Meredith Grey, eroina della sanità americana sopravvissuta ad una quantità inenarrabile di sfighe, si lancia nell’universo delle audioserie con il suo primo podcast: Ellen Pompeo ha collaborato con Cadence13 di Audacy per realizzare lo spettacolo, che la vedrà impegnata in “conversazioni schiette e approfondite con una vasta gamma di ospiti che la ispirano, persone straordinarie che fanno cose straordinarie, per scoprire cosa li rende grandi“.

Ellen Pompeo utilizzerà questo appuntamento settimanale col suo podcast per affrontare questioni che le stanno molto a cuore, temi caldi dell’attualità discussi con altrettanti personaggi di primo piano del dibattito pubblico. Attivista per i diritti umani, sostenitrice del movimento Black Lives Matter, la Pompeo è nota per non avere peli sulla lingua quando si tratta di discutere di giustizia sociale, diritti civili e parità di genere. La sua battaglia per la parità di retribuzione per le donne a Hollywood è stata condotta principalmente sui media a partire dalla rivelazione del suo compenso annuo per Grey’s Anatomy: Ellen Pompeo ha raccontato di aver ottenuto l’aumento che l’ha portata a guadagnare circa 550mila dollari a episodio solo dopo che il co-protagonista maschile Patrick Dempsey aveva lasciato lo show, rendendola così l’unico pilastro su cui la serie si sarebbe retta da quel momento in avanti. Sono passati sei anni da allora e il medical drama ha ottenuto il rinnovo per la diciottesima stagione, pare con un ulteriore aumento del cachet della protagonista.

Ellen Pompeo sarà anche produttrice esecutiva del suo podcast insieme a Laura Holstein e Chris Corcoran, in collaborazione con Cadence13 e Rabbit Grin Productions, studio specializzato nella realizzazione di format audio. Nell’annunciare il nuovo progetto, a pochi giorni dal rinnovo di Grey’s Anatomy, la Pompeo ha presentato il podcast come “un modo entusiasmante per me di connettermi ulteriormente con i miei fan“. L’auspicio è che “questo podcast continui a ispirare, stimolare il pensiero e impartire un po’ di saggezza“.