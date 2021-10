Un cast eccezionale come quello di Extrapolations lascia pensare che Apple Tv+ stia davvero puntando al grande salto di qualità nella sfida coi competitor del mercato dello streaming. Il progetto è ancora in gran parte misterioso, ma si tratta di una serie antologica statunitense di prossima uscita sul tema del cambiamento climatico, diretta da Scott Z. Burns.

Di sicuro il punto forte di Extrapolations sarà il cast guidato dal premio Oscar Meryl Streep, insieme ad altre star popolarissime come Sienna Miller (prossimamente anche in Anatomia di uno Scandalo di Netflix), Kit Harington de Il Trono di Spade, David Schwimmer di Friends, Tahar Rahim, Matthew Rhys di The Americans, Daveed Diggs, Gemma Chan e Adarsh ​​Gourav.

Extrapolations è attualmente in produzione, realizzata per Apple TV Plus Media Res di Michael Ellenberg. Scopo della serie sarà esaminare come i cambiamenti degli ecosistemi del pianeta influenzeranno anche la vita privata delle persone, l’amore, la fede, il lavoro e la famiglia, in otto episodi interconnessi tra loro.

Il ruolo di Streep in Extrapolations non è stato ancora rivelato, mentre è già confermato che Sienna Miller interpreterà una biologa marina di nome Rebecca Shearer e Kit Harington interpreterà Nick Bilton, l’amministratore delegato di un gigante industriale. Inoltre Rahim interpreterà Ezra Haddad, un uomo alle prese con la perdita di memoria, mentre Rhys interpreterà uno sviluppatore immobiliare di nome Junior. Diggs interpreterà Marshall Zucker, un rabbino nel sud della Florida e infine David Schwimmer sarà Harris Goldblatt, un padre con una figlia adolescente.

Extrapolations non ha ancora una data d’uscita ma è attesa nel 2022 nel catalogo in continua espansione di Apple Tv+.