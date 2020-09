Michelle Dockery di Downton Abbey entra nel cast della nuova serie Netflix Anatomy of a Scandal, attesa per il 2021. Per l’attrice inglese, che ha interpretato per sei stagioni e un film per il cinema il personaggio di Lady Mary Crawley nel pluripremiato period drama, si tratta di un ritorno a Netflix dopo la miniserie Godless, di cui è stata protagonista nel 2017.

La nuova serie Netflix nasce, sulla carta, con tutti i favori: ideata dal creatore di Big Little Lies David E. Kelley e dall’ex showrunner di House Of Cards Melissa James Gibson, sarà diretta da SJ Clarkson (Succession, Jessica Jones). Un tris di assi che depone decisamente a favore del successo di Anatomy of a Scandal. Le riprese, secondo Deadline, inizieranno entro l’anno a Londra, emergenza Covid permettendo.

Concepita come miniserie in sei episodi, Anatomy of a Scandal è basata sull’omonimo romanzo bestseller di Sarah Vaughan – edito in italia da Einaudi col titolo Anatomia di uno Scandalo – e racconta la storia di un caso giudiziario che travolge una famiglia dell’élite britannica.

Il cast della serie è già stato ufficializzato: accanto a Michelle Dockery ci saranno Sienna Miller e Rupert Friend nei ruoli principali. La Miller interpreterà Sophie Whitehouse, brillante laureata ad Oxford, moglie e madre di due figli la cui vita perfetta e incantata sta per implodere. Dockery sarà Kate Woodcroft, avvocatessa penale dal carattere di ferro, specializzata nel perseguimento di crimini sessuali: una donna che si è affermata rapidamente nel suo campo e sta per affrontare il caso più importante della sua carriera. Friend interpreterà James Whitehouse, giovane ministro ambizioso e carismatico, che vede travolta la sua reputazione da un’accusa di violenza sessuale avanzata da una donna con cui ha ammesso di aver avuto una relazione: se da un lato sua moglie si schiererà al suo fianco per difenderlo, dall’altro Kate, avvocata dell’accusa, farà di tutto per affermare la verità e colmare il divario tra giustizia e privilegio.

Il concept della serie, che somiglia molto al successo di HBO Big Little Lies, potrebbe essere replicato in stagioni successive, creando un formato antologico in cui ciascun capitolo si concentri su uno scandalo diverso.

Quattro volte nominata agli Emmy Awards, dopo essere apparsa nel film di Downton Abbey nel 2019, Michelle Dockery è tornata alla serialità con Defending Jacob nel 2020 per AppleTv+. Non è escluso che torni nel ruolo di Lady Mary Crawley nel sequel del film di Downton Abbey, attualmente non confermato ma già nei piani dei produttori della serie.