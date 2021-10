Sandition 2, entrata in produzione quest’estate dopo un rinnovo a sorpresa da parte dell’emittente inglese ITV, debutterà nel marzo del 2022, almeno nel Regno Unito e negli Stati Uniti. La première è fissata per domenica 20 marzo 2022 sul canale su MASTERPIECE di PBS, mentre per il pubblico inglese la nuova stagione andrà in onda sul canale ITV dopo un’anteprima esclusiva su BritBox UK (entrata a far parte dello show come società co-produttrice). In Italia la serie è stata trasmessa da LaEffe, che potrebbe portarla su Sky qualche mese dopo il debutto internazionale.

L’uscita di Sandition 2 è stata confermata con la diffusione delle prime immagini promozionali della nuova stagione, cinque foto con cui i produttori di Red Planet Pictures offrono un primo sguardo al nuovo capitolo del dramma in costume ispirato all’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen.

In questo assaggio di Sandition 2, diffuso mentre le riprese continuano a Bristol, si ritrovano tutte le atmosfere dell’Inghilterra dell’era Regency (la stessa ambientazione storica di Bridgerton, per intenderci) che hanno fatto la fortuna della prima stagione. Stavolta però manca il co-protagonista Theo James, che ha dato forfait insieme ad altre due star.

Nelle foto di scena di Sandition 2 l’eroina Charlotte Heywood (Rose Williams) torna nella pittoresca località costiera e assume il ruolo di governante di Augusta Wilson (Eloise Webb), pupilla e nipote di Alexander Colbourne, che all’età di 17 anni si rivela una vera ribelle. Intanto anche la vivace sorella minore di Charlotte, Alison Heywood (Rosie Graham) arriva a Sanditon per inseguire il suo sogno romantico, così come tornano i Parkers. Tom Parker (Kris Marshall) si sforza di ricostruire Sanditon, ma incontrerà molti imprevisti, mentre i segreti e le bugie dei disfunzionali Denham continuano a scuotere profondamente la soleggiata cittadina di mare. Inoltre, nella sua ultima stagione estiva prima di compiere 21 anni, Georgiana Lambe (Crystal Clarke) farà del male in nome dell’amore, desiderosa com’è di affermare la propria identità.

Santidion 2 è sviluppato dallo scrittore vincitore di Emmy e BAFTA Andrew Davies: dopo il finale aperto della prima stagione, la seconda parte nove mesi dopo, mentre la città acquista sempre più popolarità e si popola di personaggi nuovi. Nella trama di questa seconda stagione non mancheranno nuove storie d’amore, amicizie e sfide per i residenti di Sandition, anche alla luce del fatto che arriva l’esercito a insediare nella cittadina una nuova base.

Ecco le prime immagini di Santidion 2.