Sandition 2 perde altri pezzi importanti dopo l’annunciato addio di Theo James, già digerito a fatica dal pubblico della serie. Un rappresentante della produzione ha annunciato che anche Mark Stanley e Leo Suter non torneranno nei nuovi episodi del period drama di ITV, ispirato all’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen.

Evidentemente Sandition 2 dovrà fare i conti con più di un’assenza di peso. Theo James, che ha interpretato Sidney Parker nella prima stagione della serie, aveva già confermato a maggio che non sarebbe tornato nonostante il rinnovo per altri due capitoli. L’attore, impegnato in una nuova serie tv per Netflix, ha detto che per il suo personaggio “il viaggio si è concluso come volevo“. Ora al suo forfait si aggiungono quelli degli interpreti di Lord Babington e James Stringer.

Entrambi non saranno in Sandition 2 “a causa di diversi motivi, inclusi alcuni conflitti d’impegni“, ha spiegato il rappresentante della produzione a TvLine: “Siamo estremamente grati a Mark e Leo e auguriamo a questi due talentuosi attori il meglio per il futuro“, ha concluso.

Sandition 2 dovrà quindi risolvere il problema della loro assenza. Alla fine della prima stagione della serie, Babington aveva sposato il suo vero amore, Esther (Charlotte Spencer), mentre Stringer aveva deciso di rimanere a Sanditon dopo la morte di suo padre in un incendio, cambiando idea rispetto ai suoi piani di lasciare la cittadina per intraprendere un apprendistato. Resta da scoprire come usciranno di scena i due personaggi, visto che, pare di capire, i due attori non appariranno affatto nella nuova stagione.

Quando la produzione di Sandition 2 è iniziata a luglio, dopo il rinnovo in seguito all’iniziale cancellazione, è stato confermato che la trama dei nuovi episodi riprenderà circa nove mesi dopo gli eventi della prima stagione: questo salto temporale potrebbe essere l’escamotage usato per motivare grossi cambiamenti che porteranno all’assenza di alcuni personaggi principali.