Bridgerton 2 non uscirà prima del 2022, ma Netflix ha già diffuso alcune immagini promozionali per mostrare al pubblico i suoi nuovi protagonisti. Dopo la clip diffusa durante il panel dedicato alla serie nel corso dell’evento TUDUM di sabato 25 settembre, sono state divulgate anche le prime foto di scena, che rappresentano uno sguardo preliminare alla seconda stagione del dramma in costume prodotto dalla ShondaLand di Shonda Rhimes.

Bridgerton 2 subirà un cambio di focus notevole: il nuovo capitolo ha come protagonista Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), fratello di Daphne (Phoebe Dynevor, volto principale della prima stagione), anche lui in cerca di un matrimonio d’amore. In una delle immagini rilasciate da Netflix è coinvolto in una conversazione con Kate Sharma: l’attrice di Sex Education Simone Ashley è la co-protagonista di questa seconda stagione.

In Bridgerton 2 sarà lei ad incarnare l’interesse amoroso del protagonista, come spiegano le descrizioni ufficiali dei personaggi divulgate da Netflix. Kate è una giovane testarda e furba, acuta e per natura indipendente. Impegnata sulla scena del mercato matrimoniale della Londra aristocratica del 1814, spera di trovare il vero amore per sua sorella minore, Edwina (Charithra Chandran), che seguendo il suo esempio è diventata la perfetta debuttante. Gentile d’animo e molto affascinante, Edwina è giovane e ingenua, ma determinata a raggiungere l’obiettivo di un vero matrimonio d’amore.

In Bridgerton 2 apparirà anche la loro madre, Lady Mary Sharma (Shelley Conn), presente in una delle foto insieme a Lady Danbury (Adjoa Andoh): di discendenza aristocratica in quanto figlia di un conte, Lady Mary ha rinunciato al suo titolo pur di inseguire l’amore per un mercante. A causa dello scandalo provocato dalla sua scelta, è ora un’estranea al suo ritorno nella società londinese per il debutto delle figlie.





Foto: @Liam Daniel/Netflix © 2021

Netflix ha anche diffuso la clip integrale di Bridgerton 2 mostrata durante l’evento TUDUM, che contiene un’anteprima esclusiva della seconda stagione, che non vedrà in scena l’attore Regé-Jean Page nei panni del Duca Simon Hastings.