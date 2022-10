Babylon Berlin 4 debutta l’11 ottobre in Italia, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su Now: si tratta della quarta stagione per l’apprezzato noir Sky Original tedesco ambientato nel primo Dopoguerra a cavallo fra gli anni ’20 e 30 del Novecento, sul finire della Repubblica di Weimar. Ispirata alla serie di romanzi bestseller di Volker Kutscher, edita in Italia da Feltrinelli, Babylon Berlin è stata ideata da Henk Handloegten, Tom Tykwer e Achim von Borries ed è considerata la serie più ambiziosa e fortunata tra le produzioni televisive tedesche, nata dalla collaborazione tra Sky Deutschland e Beta Film.

La programmazione di Babylon Berlin 4 parte l’11 ottobre coi primi due episodi e proseguirà con la stessa cadenza ogni martedì in prima serata sul canale 110 di Sky: gli episodi saranno disponibili anche on demand e in streaming su Now.

Babylon Berlin 4 è ambientata nella Berlino del 1931 e vede ancora protagonista l’ispettore di polizia Gereon Rath, trasferito da Colonia a Berlino. In un freddo gennaio, mentre a Rath (interpretato Volker Bruch) è affidata una complicata indagine sotto copertura, Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) rischia il suo posto di lavoro mentre cerca di tenere la sorella Toni al riparo dalle indagini della polizia.

Ecco le trame di Babylon Berlin 4 per i primi due episodi in onda l’11 ottobre in prima tv assoluta dalle 21.15 sul canale 110 di Sky e in streaming su Now.

La notte di Capodanno al Kadewe finisce in tragedia. Charlotte fotografa la scena del crimine, mentre a un’altra festa Nyssen annuncia le sue nozze.

La mattina del primo giorno dell’anno, la fuga di Toni viene interrotta dal suo arresto. Rath indaga sulla morte di Oelschlager.

Babylon Berlin 4 è composta da 12 episodi, che Sky Atlantic trasmetterà con un appuntamento a settimana ogni martedì fino al 15 novembre.

