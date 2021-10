Continua ad essere piuttosto aggressivo il prezzo dello Xiaomi Mi Band 6 su Amazon, il braccialetto fitness che gode di molte funzionalità importanti per il monitoraggio della propria salute. Si tratta sicuramente della smartband targata Xiaomi più completa e rinnovata, il tutto poi ad un prezzo super competitivo che potrà non poco far capitolare gli utenti più scettici.

I dettagli sulla nuova offerta per Xiaomi Mi Band 6

Dunque, si torna a parlare di questo dispositivo, dopo le parentesi per la versione NFC dei giorni scorsi. Vediamo allora più nel dettaglio l’offerta odierna proposta da Amazon per questo Xiaomi Mi Band 6. Si parla di uno sconto dell’11% rispetto al prezzo di lancio di tale smartband, il che permette un risparmio di circa 5,09 euro per un costo finale di 39,90 euro. Attualmente questo è il prezzo più competitivo per questo braccialetto fitness di ultima generazione targato Xiaomi.

Se non si ha necessità di puntare su uno smartwatch, senza dubbio questa risulta essere la scelta migliore sul mercato e grazie ad Amazon la spedizione sarà gratuita con tempi alquanto ridotti, pur non rientrando nel servizio Prime. Un costo che sembra essere alquanto basso se si prendono in considerazione le varie caratteristiche tecniche di questo Xiaomi Mi Band 6. Partiamo da un display AMOLED da 1,56 pollici, più grande del 49% rispetto al modello precedente.

Ci sono poi ben 30 attività sportive tracciabili con questo braccialetto fitness, ma senza dubbio l’aspetto di rilievo riguarda la possibilità di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, alquanto importante per la nostra salute. Una novità unica per un tipo di dispositivo di questo genere, è infatti una caratteristica che solitamente appartiene più ad uno smartwatch.

Altro elemento da non sottovalutare è il monitoraggio del sonno, con la registrazione della fase REM e la qualità di respirazione proprio durante il sonno. Non manca chiaramente il monitoraggio costante della frequenza cardiaca, delle calorie bruciate e dei chilometri percorsi durante il giorno. Un dispositivo completo che con una sola carica permette un’autonomia di ben 14 giorni. Uno Xiaomi Mi Band 6 di qualità ad un prezzo super interessante.