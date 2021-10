I patiti dei fitness tracker già lo sanno, probabilmente: il prezzo Xiaomi Mi Band 6 NFC, nel giorno del lancio dello specifico modello oggi 15 ottobre, è decisamente basso su Amazon come sul Mi Store. Già al momento del via alle vendite del dispositivo, si è scelto di renderne possibile l’acquisto non al costo di listino, ma ad un valore decisamente più conveniente.

Notevole differenza con il prezzo di listino

Come raccontato anche nella giornata di ieri, il prezzo Xiaomi Mi Band 6 NFC su Amazon è pari a soli 43,90 euro. Un ribasso di più di 10 euro rispetto al valore di listino di 54,90 euro del nuovo arrivato. Lo sconto è incredibile, se consideriamo che solo oggi partono le vendite del modello in questione in Italia. C’è però da dire che il taglio sarà limitato nel tempo, anzi chi vuole approfittare dell’occasione di risparmio, dovrà procedere all’acquisto in breve tempo.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, Orologio Smart Xiaomi, Controllo Vocale... Xiaomi Pay funziona con molte carte di credito e debito Mastercard...

Nuovo display a schermo intero: 1.56”Schermo AMOLED (49% più grande...

Da ieri 14 ottobre e per sole 48 ore, dunque non oltre la mezzanotte del 16 ottobre, il prezzo Xiaomi Mi Band 6 NFC sarà quello di neanche 44 euro. Presumibilmente, subito dopo, la spesa da affrontare sarà quella di quasi 55 euro. Si potrà di certo sperare in qualche ribasso minimo nelle prossime settimane, ma difficilmente questo sarà maggiore al valore di 4 o 5 euro.

Chi punta la nuovo modello di fitness tracker dovrà di certo darsi una mossa e procedere all’acquisto nelle prossime ore. I punti di forza del dispositivo sono senz’altro i pagamenti contact less possibili avvicinando il dispositivo ad un POS dei circuiti Mastercard-Nexi ma anche l’integrazione dell’assistente vocale Alexa per una serie di funzionalità aggiuntive del braccialetto rispetto al modello base, in vendita ora a circa 40 euro. Al prezzo attuale della variante appena arrivata sul mercato, puntare al modello NFC è di certo un must. L’occasione potrebbe non ripetersi prima di molto tempo.