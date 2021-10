Con la presentazione degli AirPods 3, disponibili sul mercato dal 26 ottobre, ecco che i prezzi degli altri auricolari wireless targati Apple iniziano ad essere ancora più interessanti. A tal proposito quest’oggi non potevamo non menzionare il prezzo di grande appeal degli AirPods Pro presenti su Amazon. Questi auricolari possono godere di uno sconto del 29% sul prezzo da listino, il che consente un risparmio di ben 80 euro da tenere in considerazione. Si arriva infatti al costo finale di 199 euro, un prezzo senza dubbio molto più conveniente dei 279 euro iniziali.

Alcuni dettagli sull’offerta Amazon per AirPods Pro

Bisogna riprendere, dunque, l’argomento toccato una settimana fa. La disponibilità di questi AirPods Pro su Amazon è immediata, non c’è quindi il rischio che le scorte possano terminare prima del previsto, altro aspetto da tenere in considerazione è che la spedizione è assolutamente gratuita. Non è un dispositivo che appartiene al servizio Prime, ma può tranquillamente arrivare nelle vostre case entro un massimo di tre giorni.

Offerta Apple AirPods Pro Cancellazione attiva del rumore per immergerti nel suono

Modalità trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te

L’offerta è quindi senza dubbio molto allettante, sta ora a voi decidere se approfittarne per avere tra le mani gli AirPods Pro di stampo Apple. Parliamo di auricolari wireless di ultima generazione che contano su alcune funzioni molto importanti e non presenti su tutti i modelli di tale categoria. In primis si può contare sulla cancellazione attiva del rumore che vi permetterà di immergervi totalmente nel suono. Per le situazioni in cui bisogna mantenere un’attenzione particolare, quando ad esempio si cammina per strada, questi AirPods Pro possono contare sulla modalità trasparenza, che vi garantirà l’ascolto di ciò che vi circonda.

Non manca l’equalizzazione adattiva che regola automaticamente la musica in base alla forma del vostro orecchio, inoltre sono resistenti all’acqua ed al sudore, il che li rende perfetti per chi pratica attività fisica. Sono realizzati con morbidi cuscinetti in silicone in tre taglie, in modo da potersi adattare alla perfezione alla forma di ogni orecchio. Infine c’è l’attivazione rapida di Siri grazie al comando vocale “Hey Siri”.