Per chi fosse interessato all’acquisto degli AirPods Pro di Apple, può provare a sfruttare l’offerta odierna proposta da Amazon che risulta essere alquanto conveniente. Parliamo degli auricolari wireless di ultima generazione dell’azienda di Cupertino, con design differente dal modello base e qualche novità tecnica in più. Prima però di inoltrarci nelle specifiche tecniche di questi AirPods Pro, è bene parlare di ciò che Amazon offre quest’oggi ai suoi clienti, un’offerta che per molti sarà davvero irrinunciabile.

Le ultime sul prezzo per AirPods Pro con Amazon ad ottobre

Nuovo aggiornamento sul suo prezzo, dunque, dopo l’articolo della scorsa settimana. Si può notare immediatamente come il sito di e-commerce abbia attuato uno sconto del 28% sul prezzo da listino di questi AirPods Pro, ciò significa che su 279 euro il risparmio sarà di 79,10 euro. In questo modo il costo finale di questi auricolari wireless di stampo Apple risulta essere di 199,90 euro. Prezzo molto conveniente che include anche la spedizione, assolutamente gratuita.

Offerta Apple AirPods Pro Cancellazione attiva del rumore per immergerti nel suono

Modalità trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te

Parliamo dell’Amazon’s choice di giornata, ciò significa che lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto. Un risparmio importante per questi AirPods Pro che ricordiamo essere tra i più tecnologici presenti in circolazione. L’aspetto di maggior rilievo riguarda nel dettaglio la cancellazione attiva del rumore che vi permetterà di immergervi totalmente nel suono. C’è però anche la modalità trasparenza che invece garantirà l’ascolto di ciò che risulta esserci intorno a voi, importante quando ad esempio bisogna mantenere alta l’attenzione, tipo quando si cammina per strada.

Questi AirPods Pro in offerta su Amazon sono poi dotati di affusolati cuscinetti in tre taglie che sono stati realizzati in morbido silicone, dandovi il giusto comfort. Non manca nemmeno la resistenza all’acqua ed al sudore con anche l’equalizzazione adattiva che regola automaticamente la musica in base alla forma del vostro orecchio. E’ possibile attivare con semplicità l’assistente vocale Siri pronunciando le parole “Hey Siri”. Non manca infine la custodia di ricarica wireless per un’autonomia che va oltre le 24 ore. Sta ora a voi decidere se puntare o meno su quest’offerta di Amazon per gli AirPods Pro.