Bisogna prendere atto che oggi 19 ottobre Alice Mail non funziona a tutti. Certo, non parliamo del vero e proprio down che abbiamo registrato nella giornata di ieri, se pensiamo che per alcune ore, nel pomeriggio, sia stato completamente impossibile accedere alla propria casella di posta elettronica, ma anomalie residue pare siano ancora possibili. Dunque, dopo i disagi che abbiamo trattato anche sul nostro magazine la scorsa settimana, bisogna capire come stiano andando le cose questa mattina.

Non funziona a tutti Alice Mail il 19 ottobre: come si manifestano i problemi

A dirla tutta, questa mattina non funziona a tutti Alice Mail. I problemi, fondamentalmente, si manifestano in modo diverso rispetto a ieri. Se lunedì il sistema non accettava le nostre credenziali, questa mattina gli utenti riescono ad accedere normalmente alla propria casella di posta elettronica. Il problema si crea nel momento in cui si navighi tra diverse pagine e menù all’interno della propria area. Tutto sembra funzionare normalmente, ma all’improvviso il sistema potrebbe cacciarci fuori, come se avessimo selezionato la voce “logout“.

Una situazione tutta da decifrare, che a mio modo di vedere si presta ad una chiave di lettura abbastanza semplice. Da un lato, infatti, il down di ieri è stato superato, mentre dall’altro non funziona Alice Mail con residui problemi probabilmente connessi proprio al disservizio del 18 ottobre. Un segnale, in questo senso, arriva dal logout forzato che non consente di restare a lungo all’interno della propria casella di posta elettronica. Staremo a vedere se in giornata le cose miglioreranno sotto questo punto di vista.

Nel frattempo, se anche a voi non funziona Alice Mail, nessun timore. Si tratta di una situazione normale che richiede, probabilmente, qualche ora extra prima che i problemi in questione siano risolti una volta per tutte. A voi come stanno andando le cose?